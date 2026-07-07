سنتکام: بیش از ۸۰ هدف در ایران مورد حمله قرار گرفت

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اربیل (کوردستان۲۴)- ایالات متحده امروز چهارشنبه ۸ جولای، در واکنش به حملات صورت‌گرفته علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات گسترده‌ای را علیه اهدافی در ایران انجام داد؛ اقدامی که با پاسخ متقابل تهران همراه شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در واکنش به این حملات، پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج را هدف قرار داده است.

دو طرف از حمله به ده‌ها هدف نظامی خبر دادند؛ تحولاتی که فشار تازه‌ای بر توافق موقت برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه وارد کرده و همزمان بهای نفت را به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر رسانده است.

واشینگتن همچنین معافیت‌های تحریمی مربوط به فروش نفت ایران را لغو و حملات جدیدی را علیه سایت‌های نظامی این کشور انجام داد. ارتش آمریکا این اقدامات را پاسخی به حملات منتسب به ایران علیه سه کشتی تجاری در تنگه هرمز توصیف کرد.

در همین حال، رسانه‌های دولتی ایران از وقوع چندین انفجار در مناطق اطراف تنگه هرمز خبر دادند؛ از جمله شش انفجار در جزیره قشم، هفت انفجار در شهر سیریک و چند انفجار دیگر در بندرعباس.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ای که از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، اعلام کرد ده‌ها تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این کشور بیش از ۸۰ هدف را، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری ساحلی و ۶۰ فروند قایق تندرو متعلق به سپاه پاسداران، مورد حمله قرار داده‌اند.

سنتکام هدف از این عملیات را «کاهش توانایی ایران برای ادامه حملات علیه تجارت بین‌المللی از طریق این کریدور دریایی» عنوان کرد.

محمدباقر قالیباف، که در این گزارش از او به عنوان مذاکره‌کننده ارشد ایران یاد شده، آمریکا را به نقض «اساسی» تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد و گفت بازگرداندن تحریم‌های نفتی و آنچه «نقض ترتیبات ایران در تنگه هرمز» خواند، از جمله موارد این نقض است.

همزمان، وزارت کشور بحرین و ارتش کویت اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این دو کشور فعال شده‌اند، اما جزئیاتی درباره خسارات احتمالی منتشر نکردند.

حملات آمریکا اندکی پس از لغو معافیت موقت تحریم‌های نفتی ایران انجام شد؛ اقدامی که همزمان با ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی، فشار بر تهران را افزایش داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مجوزی را که در ماه ژوئن صادر شده بود و به ایران اجازه می‌داد تا ۲۱ اوت نفت خام و فرآورده‌های مرتبط را تولید، فروش و تحویل دهد، لغو کرد.

یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، اقدامات ایران در تنگه هرمز را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، افزود تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران «کاملاً مبتنی بر عملکرد» است و ایران تنها در صورت نشان دادن «رفتار مناسب» از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد. او در عین حال تأکید کرد مذاکره‌کنندگان آمریکایی همچنان «با حسن نیت» برای دستیابی به توافق نهایی تلاش می‌کنند.

حملات به کشتی‌ها در هرمز

آژانس امنیت دریایی بریتانیا (UKMTO) روز سه‌شنبه اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز اصابت کرده و موجب آتش‌سوزی شده است. به گفته این نهاد، سپس دو کشتی دیگر نیز هدف حمله قرار گرفتند که دست‌کم یکی از آنها با پهپاد مورد اصابت قرار گرفته است.

سنتکام این شناورها را کشتی «الرکایات» با پرچم جزایر مارشال، «ودیان» با پرچم عربستان سعودی و «پراسپریتی قبرس» با پرچم لیبریا معرفی کرد.

به گفته این فرماندهی، هر سه کشتی در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفتند؛ منطقه‌ای که مسقط پیشنهاد ایجاد یک کریدور موقت دریایی در امتداد سواحل خود را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، ایران با این طرح مخالف است و خواستار اعمال عوارض بر کشتی‌هایی است که از این آبراه عبور می‌کنند.

در ادامه گزارش آمده است که کشتی «الرکایات» متعلق به قطر است. دوحه این حمله را «غیرقابل قبول» خواند و ضمن محکوم کردن آن، معاون سفیر ایران را برای ارائه توضیح احضار کرد.

در مقابل، ایران در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر کرد، از اتهامات قطر ابراز «نارضایتی» کرد و آنها را «غیرقابل قبول» دانست.

همزمان با تشدید تنش‌ها، قیمت نفت در معاملات اولیه امروز چهارشنبه در بازارهای آسیایی بیش از دو درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته رسید. نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه جهانی انرژی و آینده توافق میان ایران و آمریکا از عوامل این افزایش عنوان شده است.

آندریاس کریگ، کارشناس امنیتی کالج کینگ لندن، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «اکنون در مرحله‌ای حساس قرار داریم که گزینه‌های جایگزین برای نظام عوارض یا هزینه‌های مورد نظر ایران در حال بررسی است.»

او افزود ایران با این اقدامات پیام روشنی ارسال می‌کند که هیچ سازوکار جایگزینی را نخواهد پذیرفت. به گفته کریگ، نفتکش‌هایی که بدون ثبت در ایران از مسیر دریایی پیشنهادی عمان عبور کنند، با مجازات روبه‌رو خواهند شد. وی همچنین این حملات را «نقض آشکار» توافق آتش‌بس و قوانین بین‌المللی توصیف کرد.

پس از امضای تفاهم‌نامه میان واشینگتن و تهران در ماه گذشته، تردد دریایی به ‌صورت آزمایشی از سر گرفته شد، اما ایران تأکید کرده است که بازگشتی به ترتیبات پیش از جنگ، که بر اساس آن کشتی‌ها آزادانه از تنگه هرمز عبور می‌کردند، وجود نخواهد داشت.

بر اساس تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای میان ایران و آمریکا، ایران و عمان به‌ عنوان دو کشور هم‌مرز با تنگه هرمز موظف شده‌اند درباره «مدیریت آینده و خدمات دریایی» این آبراه با سایر کشورهای حوزه خلیج مذاکره کنند.

قطر که پیش‌تر در جریان حملات متقابل ایران از ایفای نقش میانجی خودداری کرده بود، در هفته‌های اخیر نقش فعال‌تری در روند دیپلماتیک ایفا کرده و هفته گذشته میزبان مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده بوده است.

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