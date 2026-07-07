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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه ۸ جولای، پس از تبادل حملات میان نیروهای آمریکایی و ایران، اعلام کرد آتش‌بس میان دو کشور «تمام شده است.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که آمریکا شب گذشته حملاتی را علیه ایران انجام داد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد در پاسخ، پایگاه‌های نظامی آمریکا در حوزه خلیج را هدف قرار داده است.

اظهارات ترامپ واکنش بازارهای جهانی را نیز در پی داشت و قیمت نفت پس از سخنان او حدود پنج درصد افزایش یافت.

ترامپ در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آتش‌بس با ایران، گفت: «فکر می‌کنم تمام شده است. دیگر نمی‌خواهم با آنها سر و کار داشته باشم.»

او سپس با به‌ کار بردن تعابیر توهین‌آمیز علیه مقام‌های ایران، مدعی شد اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، از آن استفاده می‌کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «تا جایی که به من مربوط می‌شود، دیگر تمام شده است.»

ترامپ همچنین گفت با استیو ویتکاف، نماینده ویژه خود، و جرد کوشنر، دامادش، که در ارتباط با ایران نقش داشته‌اند، گفت‌وگو خواهد کرد، اما تأکید کرد که بازگشت به میز مذاکره به تصمیم تهران بستگی دارد.

او با تکرار انتقادهای خود از مقام‌های ایران گفت: «تا جایی که به من مربوط می‌شود، سر و کار داشتن با آنها اتلاف وقت است. آنها دروغ می‌گویند.»

ترامپ همچنین ایران را متهم کرد که مفاد آتش‌بس ۱۷ ژوئن میان واشینگتن و تهران را بارها به‌ گونه‌ای متفاوت از توافق اولیه تفسیر کرده است.

او مدعی شد: «همه بر سر نبود سلاح هسته‌ای توافق کرده‌اند. ما توافق می‌کنیم، اما آنها بیرون می‌روند و به رسانه‌ها می‌گویند حتی درباره آن صحبت هم نکرده‌ایم. مشکلی وجود دارد؛ آنها دیوانه هستند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن