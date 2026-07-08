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رئیس‌جمهور ترکیه از لغو کامل تحریم‌های نظامی و مالی واشینگتن علیه کشورش خبر داد و اعلام کرد که ایالات متحده با درخواست آنکارا برای خرید موتور جنگنده‌های نسل جدید موافقت کرده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۷ تیر ۱۴۰۵)، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه‌ی نشست سران ناتو در آنکارا، اعلام کرد که تمامی تحریم‌های مالی و نظامی آمریکا علیه ترکیه لغو شده است. وی تأکید کرد که مقامات ارشد ترکیه از جمله معاون رئیس‌جمهور، وزرای امور خارجه و دفاع و رئیس ستاد کل ارتش شاهد هستند که دیگر هیچ تحریمی علیه این کشور اعمال نمی‌شود. رجب طیب اردوغان در این باره گفت: "هر زمان که با مشکلی مواجه می‌شویم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با حسن نیت در کمتر از ۲۴ ساعت به تماس‌های ما پاسخ می‌دهد."

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین به نتایج مثبت گفتگوهای خود با دونالد ترامپ درباره‌ی خرید موتورهای "F-110" برای جنگنده‌های ملی "KAAN" اشاره کرد و افزود که رئیس‌جمهور آمریکا به این درخواست پاسخ مثبت داده است. وی در مورد سرنوشت جنگنده‌های "F-35" نیز خاطرنشان کرد که رویکرد دونالد ترامپ بسیار سازنده است و با تحویل این جنگنده‌ها به ترکیه، جهان پایبندی آمریکا به تعهداتش را به چشم خواهد دید.

رجب طیب اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه دومین ارتش بزرگ پیاده‌نظام در پیمان ناتو را در اختیار دارد، تصریح کرد که کشورش دهه‌هاست امنیت جنوب شرقی این ائتلاف را تضمین کرده است. وی افزود: "ترکیه جزو معدود کشورهایی است که به‌صورت بومی تانک، جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی تولید می‌کند و در صنعت پهپادی نیز از پیشگامان جهان به شمار می‌رود."

بر اساس اعلام رئیس‌جمهور ترکیه، از ماه اوت سال جاری، جنگنده‌های "F-16" ترکیه برای گشت‌زنی‌های هوایی ناتو در استونی مستقر خواهند شد و فرماندهی نیروهای ترکیه در کوزوو نیز تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت. گفتنی است در مراسم استقبال از سران ناتو، فرماندهان این پیمان نظامی از توانمندی‌های ارتش ترکیه ستایش کردند.

رجب طیب اردوغان با انتقاد شدید از معطل نگه داشتن ۵۳ ساله‌ی ترکیه در پشت درهای اتحادیه‌ی اروپا، این رویکرد را یک "بی‌عدالتی تاریخی" خواند. وی تأکید کرد که تلاش‌های دفاعی اروپا باید مکمل ناتو باشد، نه تکرار فعالیت‌های آن؛ چرا که بدون مشارکت ترکیه، تأثیرگذاری طرح‌های دفاعی اروپا بسیار محدود خواهد بود. وی همچنین خواستار حذف بی‌قید و شرط تمامی موانع تجارت تسلیحاتی میان متحدان ناتو شد که این پیشنهاد در بیانیه‌ی پایانی نشست نیز گنجانده شد.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنانش به تنش‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت آنکارا خواهان تبدیل شدن تنگه‌ی هرمز به میدان جنگ نیست و امیدوار است عقلانیت بر مذاکرات حاکم شود. وی در خصوص بحران اوکراین نیز، جنگ جاری را "ماشین کشتاری با ده‌ها هزار قربانی در ماه" توصیف کرد و بر آمادگی ترکیه برای میزبانی مجدد از طرفین جهت دستیابی به صلحی عادلانه تأکید نمود.