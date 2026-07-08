بار دیگر تنش نظامی در جنوب ایران تشدید گردید

آمریکا حملات گسترده‌ی هوایی را به اهدافی در جنوب ایران آغاز کرد

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در پی دستور دونالد ترامپ، نیروهای سنتکام موج جدیدی از حملات سنگین را علیه مواضع نظامی در منطقه‌ی راهبردی تنگه‌ی هرمز آغاز کردند؛ همزمان سپاه پاسداران هشدار داد که این حملات را با پاسخی کوبنده تلافی خواهد کرد.

فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) روز چهارشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۷ تیر ۱۴۰۵)، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، حملات متمرکز و جدیدی را علیه اهدافی در خاک ایران آغاز کرده است. بر اساس این بیانیه، هدف از این عملیات، تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی و مقابله با اقدامات تنش‌زای تهران در تنگه‌ی هرمز عنوان شده است. سنتکام تأکید کرد که ایران مسئول کامل حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و خدمه‌ی غیرنظامی در این منطقه‌ی راهبردی است.

یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری اکسیوس تأیید کرد که این حملات نسبت به شب گذشته از شدت و وسعت بیشتری برخوردار بوده و به‌طور مشخص پایگاه‌های راداری، سامانه‌های پدافند هوایی و سکوهای موشکی سپاه پاسداران را هدف قرار داده است.

همزمان با اظهارات مقامات آمریکایی، منابع خبری در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در شهرهای بندرعباس و سیریک واقع در جنوب این کشور خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی در حومه‌ی بندرعباس فعال شده و با اهداف متخاصم درگیر شده‌اند.

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که صدای این انفجارها در مناطق مختلف استان هرمزگان به گوش رسیده و وضعیت در سواحل جنوبی ایران به‌شدت ملتهب است. نیروهای نظامی هر دو طرف در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

این تنش‌ها در حالی اوج می‌گیرد که پیش‌تر فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده بود در راستای مجازات تهران، بیش از ۸۰ هدف مختلف را در جنوب ایران هدف قرار داده است. در مقابل، سپاه پاسداران نیز مدعی شده بود که ۸۵ پایگاه نظامی آمریکا را در کشورهای بحرین و کویت هدف قرار داده و این اقدام را پاسخی به نقض توافق آتش‌بس از سوی ایالات متحده خوانده بود.

در پی حملات شب جاری، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که به‌زودی پاسخ نیروهای مسلح ایران بسیار سخت و گسترده خواهد بود. در این بیانیه تأکید شده است که پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف حملات تلافی‌جویانه قرار خواهند گرفت. اکنون نگاه‌ها به منطقه‌ی راهبردی خلیج فارس دوخته شده است تا مشخص شود آیا تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند مانع از بروز یک درگیری تمام‌عیار در این گذرگاه حیاتی انرژی شود یا خیر.