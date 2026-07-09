پیام تبریک پارت دموکرات کوردستان به پرزیدنت نچیروان بارزانی

4 ساعت پیش

هیئت اداری دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، دریافت عالی‌ترین نشان افتخار غیرنظامی جمهوری ایتالیا توسط رئیس اقلیم کوردستان را تبریک گفت.

هیئت اداری دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پیامی، اعطای نشان عالی افتخار ایتالیا به "نچیروان بارزانی"، رئیس اقلیم کوردستان را نشانه‌ی جایگاه مستحکم و تأثیرگذار وی در عرصه‌های بین‌المللی دانست.

در این پیام آمده است: "به مناسبت اعطای عالی‌ترین مدال افتخار غیرنظامی جمهوری ایتالیا به پرزیدنت نچیروان بارزانی، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به ایشان و ملت کورد تقدیم می‌کنیم."

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که این جایزه‌ی بین‌المللی، گویای تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رئیس اقلیم کوردستان در راستای تقویت دیپلماسی، تحکیم روابط خارجی، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و حفاظت از ارزش‌های مشترک جهانی است. در پایان این پیام، ابراز امیدواری شده است که این موفقیت‌ها زمینه‌ساز پیشرفت و ثبات بیشتر برای تجربه‌ی حکمرانی در اقلیم کوردستان باشد.