1 ساعت پیش

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در ادامه‌ی تحقیقات پیرامون پرونده‌ی فساد مالی معاون وزیر نفت در امور پالایش، موفق به کشف ۱۴ میلیارد دینار دیگر شده است. بر اساس این گزارش، مبالغ مذکور به طرز ماهرانه‌ای در داخل یک کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب پنهان شده بود.

قاضی تحقیق دادگاه مرکزی مبارزه با فساد فاش کرد که این مبلغ در پی پیگیری‌های دقیق مالی مربوط به پروژه‌های تحت مدیریت "عدنان جُمیلی"، معاون بازداشت‌شده‌ی وزارت نفت و سایر همدستان وی به‌دست آمده است. این دادگاه تأکید کرد که مبالغ کشف‌شده مستقیماً از اموال عمومی به یغما رفته بود.

در بیانیه‌ی دادگاه آمده است که تحقیقات برای شناسایی و بازداشت تمامی افرادی که در این پرونده‌ی کلانِ هدررفت ثروت ملی و فساد سیستماتیک دست داشته‌اند، با قاطعیت ادامه دارد.

بامداد روز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، عملیات گسترده‌ای برای بازداشت مقامات متهم به فساد در عراق آغاز شد. این اقدام بازتاب‌های گسترده‌ای در سطوح سیاسی و مردمی به‌دنبال داشته و به‌عنوان گامی جدی در راستای پاکسازی نهادهای دولتی تلقی می‌شود.