جزئیات توافق جدید بغداد و اربیل برای مدیریت گذرگاههای مرزی و گمرکات
شورای وزارتی اقتصاد عراق پیشنهادهای تازهای را جهت اجرای سیستم جهانی "آسیکودا" و ساماندهی امور مرزی در اقلیم کوردستان به هیئت دولت فدرال ارائه کرد.
طبق اسناد رسمی، شورای وزارتی اقتصاد عراق مجموعهای از توصیهها و تصمیمات جدید را با هدف یکپارچهسازی سیستم گمرکی و نظارت بر مرزها به دبیرخانهی عمومی هیئت وزیران ارسال کرده است. این مصوبات که به امضای "فالح ساری"، وزیر دارایی و اقتصاد رسیده، پس از نشست مشترک با هیئت اعزامی دولت اقلیم کوردستان تنظیم شده است.
یکی از بندهای اصلی این مصوبه، تشکیل کمیتهای مشترک به ریاست سازمان گذرگاههای مرزی فدرال و عضویت نمایندگان دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان است. وظیفهی این کمیته، نقشهبرداری جامع از تمامی خطوط مرزی در اقلیم کوردستان و بازدید میدانی از گذرگاههای رسمی و غیررسمی اعلام شده است.
این کمیته موظف است ظرف مدت ۳۰ روز، گزارشی کامل از گذرگاههای فاقد استاندارد ارائه دهد تا نسبت به انسداد آنها توسط نیروهای مرزبانی فدرال اقدام شود. همچنین مقرر شد وزارت دارایی فدرال با همکاری وزارت دارایی اقلیم کوردستان، پیشنویس واحدی را برای تمامی معافیتهای گمرکی تدوین کند که پس از تصویب در هیئت وزیران، در تمامی مرزها لازمالاجرا خواهد بود.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، دو پیشنهاد برای مدیریت درآمدهای حاصل از گذرگاههای مرزی اقلیم کوردستان ارائه شده است:
۱. واریز تمامی درآمدها به خزانه وزارت دارایی فدرال و بازگشت سهم ۵۰ درصدی اقلیم کوردستان بهصورت ماهیانه به حساب بانکی دولت اقلیم کوردستان.
۲. افتتاح دو حساب بانکی مجزا در محل گذرگاهها برای تقسیم مستقیم درآمدها؛ بهطوری که ۵۰ درصد سهم وزارت دارایی فدرال و ۵۰ درصد دیگر بهصورت آنی به حساب وزارت دارایی اقلیم کوردستان واریز شود.