صدور مجوز احداث ۵۰ کارگاه در زاخو در راستای توسعه اقتصادی

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اربیل (کوردستان۲۴)- سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو از ادامه اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در این منطقه خبر داد و اعلام کرد که صدور مجوز برای احداث ده‌ها کارگاه، در راستای تقویت بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان انجام شده است.

گوهدار شیخو، سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، امروز پنجشنبه ۹ جولای در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که تاکنون مجوز احداث ۵۰ کارگاه در این حوزه صادر شده است؛ شماری از این کارگاه‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و برخی دیگر نیز در مرحله ساخت قرار دارند.

وی این پروژه‌ها را اقدامی مهم برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه توصیف کرد و گفت که در کنار بخش صنعتی، حوزه‌های ورزش و گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند تا اقتصاد زاخو تنها به یک منبع درآمد وابسته نباشد.

شیخو با اشاره به تلاش‌ها برای تبدیل زاخو به منطقه‌ای الگو در زمینه‌های مختلف، اظهار داشت: «در بخش‌های بازرگانی، صنعت و گردشگری فعالیت می‌کنیم. همچنین جاده‌های منتهی به مرزها آسفالت شده‌اند تا رفت‌وآمد گردشگران آسان‌تر شود.»

او همچنین با اشاره به جایگاه زاخو در حوزه ورزش، تأکید کرد که اجرای طرح‌های تفریحی و ورزشی علاوه بر ایجاد فضاهای مناسب برای جوانان، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی نیز فراهم کند.

سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو در ادامه به پروژه‌های راه‌سازی اشاره کرد و گفت روند آسفالت جاده‌ها همچنان ادامه دارد و حدود ۹۵ درصد این طرح‌ها به مرحله تکمیل رسیده است. به گفته وی، مرحله نخست این پروژه‌ها با هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد دینار اجرا شده و با تکمیل مرحله سوم، تمامی جاده‌های مورد نظر آسفالت خواهند شد.

شیخو همچنین از برنامه‌های مربوط به آبادسازی روستاهای اطراف زاخو سخن گفت و اظهار داشت که نهادهای امنیتی در بازگشت ساکنان به روستاهای خود همکاری کرده‌اند. وی تأکید کرد که تأمین خدمات اساسی مانند آب و برق برای این روستاها در دستور کار قرار دارد.

برخی از روستاهای اطراف زاخو در سال‌های گذشته به دلیل درگیری‌های میان حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و ارتش ترکیه در این منطقه تخلیه شده بودند.

در چارچوب برنامه دولت اقلیم کوردستان برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه اقتصادی مناطق مختلف، از جمله زاخو، در دوره کابینه نهم طرح‌های متعددی در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری به اجرا درآمده است.

ب.ن