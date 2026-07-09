هشدار تند دونالد ترامپ به ایران؛ "پاسخ ما ۲۰ برابر شدیدتر بود"

3 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ایالات متحده با اشاره به حملات گسترده علیه مواضع نظامی ایران، از تمایل تهران برای دستیابی به توافق خبر داد و نسبت به پیامد هرگونه تنش‌آفرینی بیشتر هشدار داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مقامات ایران برای دستیابی به یک توافق با واشینگتن تماس گرفته‌اند. وی تأکید کرد که حملات نظامی اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران، پاسخی بسیار قاطع‌تر و شدیدتر به حملات پیشین علیه کشتی‌های تجاری بوده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه "ایرفورس وان" اظهار داشت که ایرانی‌ها "به تازگی تماس گرفته‌اند" و افزود: "آن‌ها به دنبال امضای یک توافق هستند."

دونالد ترامپ تصریح کرد که حملات شب گذشته کشورش، ۲۰ برابر قدرتمندتر از حملاتی بود که ایران علیه کشتی‌های تجاری انجام داده بود. وی در این باره گفت: "ما ضربه‌ی سختی به آن‌ها وارد کردیم و در برابر حملات آن‌ها، با پاسخی بسیار بزرگ‌تر مقابله کردیم."

دونالد ترامپ همچنین در شبکه‌ی اجتماعی "تروث سوشیال" نوشت که این حملات در واکنش به هدف قرار گرفتن کشتی‌ها صورت گرفته است. وی هشدار داد که اگر تهران گام‌های بیشتری بردارد، "وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشینگتن از گسترش دامنه‌ی حملات به اهدافی در داخل ایران خبر داده است. این اهداف شامل پایگاه‌های نظامی، بنادر و توانمندی‌هایی است که امنیت کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز را با تهدید مواجه می‌کنند.

در همین راستا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) امروز پنج‌شنبه ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که با هدف کاهش توانمندی‌های تهران در هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در تنگه‌ی هرمز، حملات گسترده‌ای را به اجرا درآورده است.

سنتکام خاطرنشان کرد که نیروهای آمریکایی نزدیک به ۹۰ هدف نظامی ایران را در امتداد سواحل این کشور درهم کوبیده‌اند. طبق بیانیه‌ی رسمی، این اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی، تأسیسات نظارت ساحلی، انبارهای موشکی و پهپادی، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لجستیکی راهبردی بوده است.

پیش از این نیز در روز سه‌شنبه، ایالات متحده در واکنش به حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه‌ی هرمز، بیش از ۸۰ هدف را در خاک ایران مورد حمله قرار داده بود.