مثنی امین: مبارزه با فساد در عراق ابعاد سیاسی دارد

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اربیل (کوردستان۲۴)- یک عضو مجلس نمایندگان عراق معتقد است که روند مبارزه با فساد در این کشور تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه دارای ابعاد سیاسی است و با حمایت بین‌المللی، به‌ ویژه ایالات متحده، پیش می‌رود. به گفته او، سازمان‌های امنیتی خارجی نیز در شناسایی پرونده‌های فساد از طریق تبادل اطلاعات نقش داشته‌اند.

مثنی امین، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون اتحاد اسلامی کوردستان، امروز پنجشنبه ۹ جولای در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ با اشاره به پرونده‌های فساد مالی در عراق، اظهار داشت: «دولت پیشین عراق کشور را غارت کرده است؛ به ‌گونه‌ای که دولت کنونی برای پرداخت حقوق کارمندان با کسری بودجه مواجه شده و ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند.»

وی با بیان اینکه درآمد عراق در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار بالاست، افزود: «این میزان درآمد می‌تواند هزینه اداره چند کشور را تأمین کند، اما فساد موجب شده عراق از خدمات مناسب محروم بماند و تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان نیز موجب بی‌ثباتی روانی در میان شهروندان شده است.»

او در ادامه مدعی شد که اقدامات دولت کنونی در مبارزه با فساد از حمایت بین‌المللی، به ‌ویژه آمریکا، برخوردار است و این روند تنها اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کند، بلکه دارای ابعاد سیاسی نیز هست و حذف برخی جریان‌های سیاسی را در بر می‌گیرد.

او همچنین با انتقاد از نحوه برخورد با برخی پرونده‌ها، گفت در جریان مبارزه با فساد با برخی نیروهای سیاسی، به‌ ویژه حزب التقدم، مماشات شده است. به گفته وی، رئیس مجلس می‌بایست نمایندگانی را که مظنون به فساد هستند از مصونیت پارلمانی محروم می‌کرد، اما این اقدام انجام نشده و به اعتقاد او، این موضوع می‌تواند نشانه وجود توافق‌های سیاسی باشد.

این نماینده مجلس عراق همچنین اظهار داشت که دامنه عملیات مبارزه با فساد در حال گسترش است و سازمان‌های امنیتی خارجی از طریق تبادل اطلاعات، در روند شناسایی برخی پرونده‌های فساد با نهادهای عراقی همکاری کرده‌اند.

عملیات گسترده مبارزه با فساد بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن در استان‌های بغداد، الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و چند استان دیگر آغاز شد. در جریان این عملیات، شماری از مقام‌های ارشد دولتی و نمایندگان مجلس عراق به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد بازداشت شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

ب.ن