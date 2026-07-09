تحول در نظام سلامت اقلیم کوردستان

بیمارستان "رزگاری" به پیشرفته‌ترین مرکز درمانی اقلیم کوردستان تبدیل می‌شود

2 ساعت پیش

با دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، پروژه‌ی گسترده و همه‌جانبه‌ی نوسازی بیمارستان رزگاری در شهر اربیل با هدف ارتقای سطح خدمات پزشکی و مدرن‌سازی سیستم‌های درمانی آغاز شد.

نورجهان علی شعبان، مدیر بیمارستان رزگاری، روز پنج‌شنبه ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد که عملیات بازسازی این مرکز با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال انجام است.

وی اشاره کرد که این بیمارستان به پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی مجهز خواهد شد تا به یکی از قطب‌های اصلی سلامت در سطح اقلیم کوردستان تبدیل گردد.

به گفته‌ی وی، فاز نخست پروژه که شامل تخلیه‌ی تجهیزات قدیمی و فرسوده بود با موفقیت پایان یافته است. در فاز دوم، نوسازی اتاق‌های پزشکان و سالن‌های انتظار بیماران آغاز شده و بخشی از آن‌ها آماده‌ی بهره‌برداری است. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این طرح، نصب سیستم سرمایشی و گرمایشی نوینی است که برای نخستین‌بار در سطح بیمارستان‌های دولتی و خصوصی منطقه به کار گرفته می‌شود.

در همین راستا، احمد سلیمان، مدیر بخش مهندسی تجهیزات پزشکی بیمارستان رزگاری، تأکید کرد که اتاق‌های عمل به‌طور کامل بازسازی شده و نوین‌ترین ملزومات پزشکی برای آن‌ها فراهم شده است. همچنین برای تضمین پایداری جریان برق، سیستم "UPS" اختصاصی برای تمامی بخش‌ها نصب می‌شود.

هم‌زمان با بازسازی فیزیکی، قرار است تمامی فرآیندهای بیمارستان الکترونیکی شده و سیستم کاغذی به‌طور کامل حذف شود. این پروژه‌ی راهبردی که در راستای برنامه‌های دولت اقلیم کوردستان برای اولویت‌بخشی به بخش سلامت و حفظ جان شهروندان اجرا می‌شود، تسهیلات بزرگی را برای پزشکان و مراجعه‌کنندگان فراهم خواهد کرد.