وزیر کشور ترکیە از برچیدن ایست بازرسیهای نظامی در مناطق مرزی خبر داد
وزیرکشور ترکیه با اشاره به تداوم روند "ترکیهی عاری از ترور"، از بهبود وضعیت امنیتی و برچیدهشدن ایستبازرسیهای نظامی در مناطق مرزی خبر داد.
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، در یک برنامهی زندهی تلویزیونی به تشریح آخرین دستاوردهای امنیتی پرداخت و اعلام کرد که از ۱۲ مه ۲۰۲۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) تاکنون، ۲۱۹ عضو گروههای وابسته به پکک با زمین گذاردن سلاح، خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردهاند. وی تأکید کرد که این افراد از طریق گفتگو و اقناع به بازگشت به زندگی مدنی ترغیب شدهاند و روند "ترکیهی عاری از ترور" با قاطعیت ادامه دارد.
وزیر امور داخلی ترکیه با اشاره به استقرار آرامش در مناطق مرزی، از صدور فرمان برچیدن ایستبازرسیهای غیرضروری خبر داد. وی به طور مشخص به حذف یک مرکز بازرسی در مرزهای شهرستان شمذینان اشاره کرد و افزود: "این تصمیم صرفاً یک اقدام داخلی برای تسهیل تردد شهروندان است و ارتباطی با ناتو ندارد." چیفتچی خاطرنشان کرد که پایان یافتن محدودیتهای ۵۰ ساله، راه را برای توسعهی فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و گردشگری در مناطقی باز کرده است که پیشتر برگزاری جشنواره در آنها یک رؤیا تلقی میشد.
روند کنونی صلح در ترکیه که تحت نظارت دقیق وزارت امور داخلی قرار دارد، بر اساس یک سلسله رویدادهای کلیدی شکل گرفته است:
- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴ (۶ آذر ۱۴۰۳): آغاز ابتکار عمل دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) برای صلح.
- ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۸ دی ۱۴۰۳): دیدار هیئت "دم پارتی" با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی و ابلاغ پیام وی مبنی بر ضرورت تقویت برادری کورد و تورک.
- ۱ مارس ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳): اعلام آتشبس رسمی و ایجاد فضای گفتگو.
- ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴): برگزاری کنگرهی ۱۲ پکک و اتخاذ تصمیم تاریخی مبنی بر انحلال تشکیلاتی و پایان مبارزهی مسلحانه.
- ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴): برگزاری مراسم نمادین سوزاندن سلاح توسط گروهی ۳۰ نفره به ریاست بسی هوزات، از رهبران کجک، در منطقهی دوکان واقع در استان سلیمانیه.
وزیر امور داخلی ترکیه در پایان تأکید کرد که با تأمین کامل امنیت، گامهای بزرگتری برای رشد اقتصادی و شکوفایی گردشگری در مناطق کوردستانی و مرزی برداشته خواهد شد.