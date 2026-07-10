نگاهی به دستاوردهای کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- امروز، جمعه ۱۰ جولای، مصادف با هفتمین سالگرد تشکیل کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی است؛ کابینه‌ای که طی هفت سال گذشته مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی، اقتصادی، خدماتی و دیجیتالی را اجرا کرده و در این مدت بیش از ۲۲.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ثبت رسیده است.

برنامه کابینه نهم بر پایه اصلاحات ساختاری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی تدوین شد و با وجود چالش‌هایی همچون همه‌گیری کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت، در بخش‌های مختلف به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ادامه داد.

امنیت آب و اجرای طرح‌های راهبردی

در راستای مقابله با خشکسالی، کابینه نهم با اختصاص ۲۶۵.۷ میلیارد دینار، ۹ سد احداث کرده است که ظرفیت ذخیره‌سازی آنها در مجموع به ۲۵۲.۸ میلیون متر مکعب آب می‌رسد. سدهای «گومه‌سپان» و «دوین» از بزرگ‌ترین این پروژه‌ها به شمار می‌روند.

همچنین ۳۰ حوضچه روباز ذخیره آب احداث شده و ساخت ۵۷ حوضچه دیگر نیز ادامه دارد. در حال حاضر روزانه ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار متر مکعب آب برای یک میلیون و ۱۸۱ هزار مشترک تأمین می‌شود.

امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی

سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از ۱.۸ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است. در این مدت، چهار سیلوی بزرگ با ظرفیت مجموع ۱۶۰ هزار تن و با هزینه ۹۰ میلیارد دینار احداث و راه‌اندازی شده است.

هم‌اکنون ۱۳ هزار و ۹۴۳ شرکت و یک‌هزار و ۳۴۱ کارگاه در این بخش فعالیت دارند و محصولاتی همچون انار، سیب و عسل تولید اقلیم کوردستان به بازارهای جهانی صادر می‌شوند.

توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل

در بخش راه‌های برون‌شهری، یک‌هزار و ۲۷۱ پروژه با هزینه ۵،۳۲۲ تریلیون دینار و به طول مجموع ۵ هزار و ۹۴۰ کیلومتر برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۸۱۰ پروژه آن به بهره‌برداری رسیده است.

در داخل شهرها نیز ۲ هزار و ۲۴۸ پروژه شامل احداث جاده و پل با هزینه ۲.۰۵ تریلیون دینار اجرا شده است. علاوه بر این، ۶۰ پل ساخته شده، ۶۸ کیلومتر از جاده‌ها نرده‌کشی شده و ۲۱ هزار و ۶۰۰ تابلوی راهنمایی و رانندگی نصب شده است.

اصلاحات اداری و دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی

کابینه نهم تاکنون بیش از ۲۹ سامانه دیجیتالی از جمله KRDPass، E-VISA و پرتال دولت اقلیم کوردستان (GOV.KRD) را راه‌اندازی کرده است.

در حوزه اصلاحات مالی، طرح «حساب بانکی من» به اجرا درآمده و تاکنون ۹۵۰ هزار کارمند از آن استفاده می‌کنند. همچنین ۶۳۸ دستگاه خودپرداز (ATM) نصب شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، چهار هزار و ۱۸۹ حقوق غیرقانونی و ۲۹ هزار و ۳۳۸ مستمری غیرقانونی نیز ساماندهی شده‌اند.

توسعه بخش برق و اجرای طرح «روناکی»

ظرفیت تولید برق در اقلیم کوردستان از ۲ هزار و ۳۶۰ مگاوات به ۴ هزار و ۳۳۴ مگاوات افزایش یافته است.

همچنین ۹۰ درصد طرح «روناکی» برای تأمین برق ۲۴ ساعته اجرا شده که در نتیجه آن تاکنون ۶ هزار ژنراتور محلی از مدار خارج شده‌اند. در حال حاضر ۸۳ درصد برق اقلیم با استفاده از گاز طبیعی تولید می‌شود.

جذب ۲۲.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

کابینه نهم برای اجرای ۷۷۸ پروژه سرمایه‌گذاری مجوز صادر کرده است.

در میان بخش‌های مختلف، گردشگری با ۱۰۲ پروژه و سرمایه‌گذاری ۷.۶ میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، بخش مسکن با ۶.۸ میلیارد دلار و بخش صنعت با ۴.۶ میلیارد دلار، دومین و سومین حوزه جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

آموزش، بهداشت و اشتغال

در بخش آموزش، ۲۷۳ مدرسه جدید احداث و سه هزار مدرسه نیز بازسازی و نوسازی شده‌اند.

در حوزه بهداشت، ۷۹ بیمارستان جدید و ۳۱ مرکز تخصصی تأسیس شده است.

در بخش اشتغال نیز ۴۲ هزار و ۳۷ معلم قراردادی به استخدام رسمی درآمده‌اند و با اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

محیط زیست و روابط بین‌المللی

سهم فضای سبز در اقلیم کوردستان از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین اجرای طرح «کمربند سبز اربیل» به طول ۱۵۰ کیلومتر و با هدف کاشت ۷.۷ میلیون نهال آغاز شده است.

دولت اقلیم کوردستان در حال حاضر ۱۴ نمایندگی در کشورهای مختلف دارد و ۳۶ کنسولگری و دفتر نمایندگی کشورهای خارجی نیز در اربیل فعالیت می‌کنند.

میزبانی از آوارگان و پناهندگان

اقلیم کوردستان که به عنوان یکی از مراکز همزیستی مسالمت‌آمیز شناخته می‌شود، هم‌اکنون میزبان ۸۵۳ هزار و ۴۵۸ آواره و پناهنده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده، هزینه سالانه میزبانی از این جمعیت برای دولت اقلیم کوردستان حدود ۸۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

ب.ن