ذوالقدر: در صورت حمله پاسخ متقابل داده خواهد شد
اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس عالیترین نهاد امنیتی ایران اعلام کرد که تهران به هرگونه حمله علیه زیرساختهای خود پاسخ خواهد داد و تأکید کرد در صورت وقوع چنین حملاتی، اسرائیل نیز از پاسخ ایران در امان نخواهد بود.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز جمعه ۱۰ جولای، در بیانیهای که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، اظهار داشت: «هرگونه حمله به زیرساختها با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد و رژیم صهیونیستی جنایتکار که مسئول این جنایتها است، از پاسخ رزمندگان ما در امان نخواهد بود.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که درگیریها میان ایران و آمریکا طی هفته جاری از سر گرفته شده است. این درگیریها، شدیدترین تبادل آتش از زمان امضای تفاهمنامه ۱۷ ژوئن میان دو طرف به شمار میرود؛ تفاهمنامهای که با هدف تثبیت آتشبس ماه آوریل و پیشبرد مذاکرات برای پایان دادن به جنگ منعقد شده بود.
ارتش آمریکا اعلام کرد بامداد چهارشنبه تا پنجشنبه، ۹۰ هدف نظامی را در ایران مورد حمله قرار داده است.
در مقابل، جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که همزمان با مراسم تشییع و خاکسپاری سید علی خامنهای، رهبر فقید جمهوری اسلامی، زیرساختهای غیرنظامی را نیز هدف قرار داده است.
به گفته مقامهای ایرانی، در جریان این حملات، پلها و خطوط راهآهن در مسیر تهران به مشهد، محل برگزاری مراسم خاکسپاری خامنهای، هدف قرار گرفتهاند. همچنین مقامهای ایران شمار کشتهشدگان حملات آمریکا را ۱۷ نفر اعلام کردهاند.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز اعلام کرد که وی روز پنجشنبه با رئیسجمهور آمریکا گفتوگو کرده و در جریان آخرین اقدامات واشینگتن در خلیج قرار گرفته است.
همچنین رسانههای دولتی ایران عصر پنجشنبه گزارش دادند که آمریکا و اسرائیل یک مقر نظامی در نزدیکی بوشهر، محل استقرار تنها نیروگاه هستهای غیرنظامی ایران، را هدف حمله قرار دادهاند.
در همین حال، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که این کشور در صورت لزوم آماده ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران است و تأکید کرد که چنین عملیاتی «با قدرتی حتی بیشتر» انجام خواهد شد.
ب.ن