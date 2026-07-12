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اربیل (کوردستان۲۴)- با وجود تکنولوژی، ابزارها و سردخانه‌های پیشرفته، هنوز مشک‌های بانوی کورد که از آنها برای نگهداری لبنیات استفاده می‌شود، جایگاه سنتی خود را حفظ کرده و از اعتماد بالای مردم برخوردار هستند.

دلبر صارمی، بانوی سقزی مدت ۲۵ سال است که در کارگاه خانگی خود از پوست حیوانات مشک‌های مختلف می‌سازد.

مشک‌هایی که او می‌سازد با اینکه ظرفی قدیمی برای نگهداری لبنیات هستند، اما در شرق و جنوب کوردستان متقاضیان بسیاری دارد.

دلبر گفت: «مشک‌ها در بیشتر مناطق کوردستان متقاضی دارند، از جمله سلیمانیه، مریوان، بانه و...»

او به مشک‌های تازه تولید شده که در حیاط خانه به ریسمانی آویزان شده‌اند، اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که کدام یک از پوست کدام حیوان ساخته شده است و هر یک از آنها ظرفیت نگهداری چند کیلو لبنیات را دارد.

امین رضایی از همسایگان این بانوی پر تلاش گفت: «دلبر خانم علاوه بر ساختن مشک، دوغ، روغن و نان‌های مختلف محلی هم تولید می‌کند و برای امرار معاش بسیار زحمت می‌کشد و خسته می‌شود.»

مشک‌‌هایی که این بانوی کورد تولید می‌کند هر کدام برای نگهداری نوعی از لبنیات استفاده می‌شود. او با آوردن نام کوردی هر یک از مشک‌ها گفت: «از مشک بزرگ برای نگهداری دوغ، خیه برای نگهداری روغن، از کنیو برای آب و از توراخ برای نگهداری ماست استفاده می‌‌‌شود.»

مشتری‌ها می‌گویند نگهداری انواع لبنیات در این مشک‌ها کیفیت و طعم و بوی آنها را برای مدتهای طولانی حفظ می‌کند.

بایزید سروی از مشتریان این کارگاه گفت: «کیفیت مشک‌ها عالی است، از محصولات به خوبی محافظت می‌کنند، حتی شده که تا سه سال محصولات را با کیفیت بالا نگهداری کرده‌اند. من از سال گذشته روغن را در خیه نگهداری کرده‌ام.»

این بانوی کورد ثابت کرده است که در دوران معاصر هم با وجود تکنولوژی و یخچال و سردخانه‌های پیشرفته، نگهدارنده‌های سنتی جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و هنوز مورد اعتماد مردم و متقاضیان هستند.

ب.ن