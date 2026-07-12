پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی در پی درگذشت امیر پیشین قطر

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پرزیدنت مسعود بارزانی با ارسال پیامی خطاب به امیر و ملت قطر، درگذشت شیخ حمد بن خلیفه ثانی را تسلیت گفت و از نقش او در پیشرفت و شکوفایی این کشور قدردانی کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵)، در پیامی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه ثانی را به امیر، دولت و ملت قطر تسلیت گفت.

پرزیدنت بارزانی در این پیام خطاب به شیخ تمیم بن حمد ثانی، امیر دولت قطر نوشت: "با اندوه فراوان، خبر درگذشت پدر گرامی‌تان، شیخ حمد بن خلیفه ثانی را دریافت کردیم؛ رهبری که تمام زندگی خود را وقف خدمت به دولت و ملت قطر کرد."

در بخش دیگری از این پیام آمده است: "ضمن ابراز همدردی عمیق با جنابعالی، خانواده‌ی محترم، دولت و ملت برادر قطر، از خداوند متعال مسألت داریم که فقید را مشمول رحمت واسعه‌ی خود قرار داده، در بهشت برین جای دهد و به شما صبر و آرامش عطا فرماید."

شیخ حمد بن خلیفه ثانی که در قطر به عنوان "امیر پدر" شناخته می‌شد، صبح امروز یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵) در سن ۷۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

وی در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ قدرت را در قطر در اختیار داشت و از او به عنوان معمار قطر نوین یاد می‌شود. در دوران زمامداری او، قطر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های اقتصادی، صادرات گاز و ارتقای جایگاه دیپلماتیک در سطح جهان بود. شیخ حمد بن خلیفه ثانی در سال ۲۰۱۳ داوطلبانه قدرت را به فرزندش، شیخ تمیم بن حمد ثانی واگذار کرد.