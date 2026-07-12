سنتکام: تردد در تنگه هرمز ادامه دارد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام)، امروز یکشنبه ۱۲ جولای با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تنگه هرمز برای همه کشتی‌هایی که به‌ صورت قانونی از این آبراه بین‌المللی عبور می‌کنند، باز است.

سنتکام در این پیام افزود که نیروهای این فرماندهی در حال آماده‌سازی برای اطمینان از تداوم آزادی دریانوردی هستند و مدعی شد این امر با وجود آنچه «تجاوز، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلامیه‌های خودسرانه ایران» خواند، ادامه خواهد یافت.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا همچنین تأکید کرد: «ایران تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند و تردد کشتی‌ها به ‌صورت روان در جریان است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌ از این فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران به رسانه‌های دولتی ایران گفته بود هیچ کشتی خارجی نمی‌تواند بدون شناسایی، ردیابی و نظارت نیروهای ایرانی از تنگه هرمز عبور کند.

هم‌زمان، تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. سنتکام بامداد امروز یکشنبه اعلام کرد ۱۴۰ موضع نظامی در ایران را هدف حملات خود قرار داده است. به گفته این فرماندهی، این حملات با استفاده از هواپیماهای جنگی مستقر در پایگاه‌های زمینی و دریایی، پهپادها و شناورهای جنگی و با بهره‌گیری از تسلیحات پیشرفته انجام شده است.

ب.ن