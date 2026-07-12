سازمان مستقل حقوق بشر اقلیم کوردستان: سپاه پاسداران یک چوپان کورد را شهید کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان مستقل حقوق بشر اقلیم کوردستان، با انتشار بیانیه‌ای، شهید شدن یک چوپان کورد در منطقه مرزی کیله‌شین بر اثر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران ایران را محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف و بین‌المللی درباره این حادثه شد.

این سازمان امروز یکشنبه ۱۲ جولای در بیانیه‌ای درباره شهید شدن این چوپان در مناطق مرزی اعلام کرد: «با تأسف و اندوه عمیق، خبر شهید شدن چوپان بی‌گناه کورد را در مناطق کوهستانی مرزی کیله‌شین دریافت کردیم؛ فردی که بر اثر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران جان باخت و پس از شهید شدن، پیکر او و حتی گله‌اش به خاک ایران منتقل شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این اقدام، تجاوز آشکار به حیات شهروندان غیرنظامی و نقض حاکمیت سرزمینی و مرزهای میان دو کشور است. همچنین با توافقات بین‌المللی و اصول بنیادین حقوق بشر که بر حفظ جان انسان‌ها تأکید دارند، مغایرت دارد.»

سازمان مستقل حقوق بشر اقلیم کوردستان همچنین با ابراز نگرانی نسبت به این حادثه، خواستار انجام تحقیقات فوری، دقیق، شفاف و بین‌المللی درباره این پرونده، مجازات عاملان آن و جبران عادلانه خسارت‌های واردشده به خانواده قربانی شد.

این سازمان در پایان تأکید کرد که در چارچوب مسئولیت انسانی و حقوقی خود، روند رسیدگی به این پرونده را از نزدیک دنبال خواهد کرد و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، با نهادهای ذی‌ربط در ارتباط خواهد بود.

ب.ن