مظلوم عبدی درگذشت لیندسی گراهام را تسلیت گفت
اربیل (کوردستان۲۴)- مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، را تسلیت گفت و از حمایتهای او از ملت کورد و تلاشهایش برای برقراری صلح در سوریه قدردانی کرد.
عبدی روز یکشنبه ۱۲ جولای در پیام خود نوشت: «از شنیدن خبر درگذشت سناتور لیندسی گراهام عمیقاً متأثر شدم.»
او افزود: «خدمات گسترده، رهبری اصولی، حمایت راسخ او از کوردها و پشتیبانی تزلزلناپذیرش از سوریهای صلحآمیز و عادلانه در تاریخ ثبت خواهد شد.»
فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در ادامه پیام خود نوشت: «در این دوران غم و اندوه، مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده، دوستان و عزیزانش ابراز میکنم. باشد که در آرامش ابدی باشد.»
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی، روز شنبه ۱۱ جولای در ۷۱ سالگی و بر اثر بیماری درگذشت.
ب.ن