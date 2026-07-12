دبیرکل شورای همکاری خلیج حملات ایران را به شدت محکوم کرد

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دبیرکل شورای همکاری خلیج با صدور بیانیه‌ای، حملات جمهوری اسلامی ایران را که امنیت و ثبات منطقه را به مخاطره می‌اندازد، به شدت محکوم کرد.

امروز یکشنبه (۲۱ تیر ۱۴۰۵ / ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، دبیرکل این شورا در بیانیه‌ای رسمی نسبت به تکرار حملات و تجاوزات مستمر تهران علیه کشورهای امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و اردن به شدت هشدار داد. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که حملات خطرناک ایران به کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و تهدیدی مستقیم برای امنیت دریانوردی و چرخه اقتصاد و تجارت جهانی محسوب می‌شود.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی بامداد امروز یکشنبه، در پاسخ به شلیک سپاه پاسداران به یک کشتی تجاری، به بهانه تردد در مسیر غیرمجاز، حملاتی را علیه ایران آغاز کردند. در همین راستا، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ، نزدیک به ۱۴۰ هدف نظامی را در داخل خاک ایران مورد اصابت قرار داده است. از سوی دیگر، پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا نیز اظهار داشت: ایران مرتکب اشتباه بزرگی شد و اکنون تاوان آن را پس می‌دهد.