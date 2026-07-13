توسعه گردشگری و اشتغالزایی؛ اولویت اصلی حوزە مستقل سوران
"هَلگورد شیخ نجیب"، سرپرست حوزە مستقل سوران، اعلام کرد که تأسیس این حوزە مستقل یکی از اقدامات راهبردی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان بوده است. وی تأکید کرد: تلاشهای ما برای حرکت بخش گردشگری سوران به سمت بینالمللی شدن به طور مستمر ادامه دارد.
امروز دوشنبه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، هلگورد شیخ نجیب، در گفتگو با شبکه کوردستان۲۴ اظهار داشت: تشکیل حوزە مستقل سوران بخشی از طرح استراتژیک کابینه نهم بود که پروژههای ویژهای را در بر میگیرد؛ این پروژهها پس از اولویتبندی، در مسیر اجرا قرار گرفتهاند تا پاسخگوی نیازهای اساسی شهروندان باشند.
سرپرست حوزە مستقل سوران با اشاره به موقعیت بازرگانی و گردشگری این منطقه گفت: به بخش راه و ترابری اهمیت زیادی داده شده است. در همین راستا، پروژه خیابان ۴۰ متری سوران و فاز نخست جاده "سپیلک – سوران" به بهرهبرداری رسیده که این اقدامات موجب کاهش ۱۰۰ درصدی آمار تصادفات جادهای در این محورها شده است.
وی، در خصوص جاده "گلی علیبیگ" فاش کرد: بخش زیادی از طراحی این مسیر به پایان رسیده و بنا به دستور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، این جاده بدون آسیب به محیط زیست کوهستانی و خاص منطقه، تعریض خواهد شد.
توسعه گردشگری و اشتغالزایی
هَلگورد شیخ نجیب، در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش برای ارتقای گردشگری سوران از سطح داخلی به بینالمللی اشاره کرد و افزود: کار جدی بر روی مناطق توریستی "گلی علیبیگ"، "بیخال" و "کوه باپشتیان" در حال انجام است. طرح توسعه منطقه بیخال که به دلیل برخی مسائل حقوقی متوقف شده بود، با طراحی جدید و منحصربهفرد از سر گرفته میشود؛ به گونهای که به کسبوکارهای محلی آسیبی نرسد و فرصتهای شغلی فراوانی نیز برای جوانان منطقه ایجاد شود.
پروژههای آبرسانی و بهداشت و درمان
سرپرست حوزە مستقل سوران به حوزه آبرسانی اشاره کرد و گفت چندین پروژه در مناطق "خلیفان"، "سیدکان" و "مرگهسور" در دست اجراست که بخشی از آنها ظرف چند روز آینده تکمیل شده و به بهرهبرداری میرسند.
وی در بخش سلامت نیز تأکید کرد کە هدف ارتقای خدمات درمانی به سطحی است که دیگر هیچ بیماری برای مداوا مجبور به سفر به اربیل یا سایر استانها نباشد. او، همچنین از مراحل پایانی ساخت دو بیمارستان در "سیدکان" و "پیران" خبر داد.
روند رو به رشد سرمایهگذاری در منطقه
هلگورد شیخ نجیب همچنین خاطرنشان کرد که فاز دوم طراحی جاده "چومان - حاجیعمران" به پایان رسیده و روزانه سرمایهگذاران بیشتری برای اجرای پروژههای مختلف به این منطقه میآیند که این امر نشاندهنده توسعه و شکوفایی مداوم منطقه سوران است.