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اربیل (کوردستان۲۴)- یک دانشجوی دکترای رشته دانش و فناوری خوراک اعلام کرد نتایج پژوهش او نشان می‌دهد عسل تولیدشده در اقلیم کوردستان از نظر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و فعالیت ضدباکتریایی عملکردی بهتر از عسل «مانوکا»ی نیوزیلند دارد. وی تأکید کرد این یافته‌ها برای ثبت و پذیرش در مجامع علمی بین‌المللی، نیازمند راستی‌آزمایی در آزمایشگاه‌های معتبر جهانی است.

بیلان عثمان، دانشجوی مقطع دکترای رشته دانش و فناوری خوراک، در گفت‌وگو با کردستان۲۴، نتایج پژوهش خود درباره ویژگی‌های زیستی عسل تولیدشده در اقلیم کوردستان را تشریح کرد.

به گفته او، بررسی‌های آزمایشگاهی انجام‌شده در این پژوهش نشان می‌دهد عسل کوردستان از ظرفیت بالای آنتی‌اکسیدانی و فعالیت ضدباکتریایی برخوردار است؛ ویژگی‌هایی که می‌توانند در کاهش استرس اکسیداتیو، مهار رشد برخی باکتری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن نقش داشته باشند.

وی اظهار داشت نتایج این مطالعه، بر پایه داده‌های علمی به ‌دست‌آمده در پژوهش او، نشان می‌دهد عسل اقلیم کوردستان از نظر این شاخص‌ها عملکردی بهتر از عسل «مانوکا»ی نیوزیلند دارد؛ عسلی که به دلیل خواص درمانی، به ‌ویژه فعالیت ضدباکتریایی بالا، یکی از شناخته‌شده‌ترین و گران‌قیمت‌ترین انواع عسل در جهان محسوب می‌شود.

او در عین حال تأکید کرد که این نتایج هنوز نیازمند اعتبارسنجی مستقل و راستی‌آزمایی در آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی است تا بتواند گواهی‌های علمی جهانی را دریافت کند.

این پژوهشگر همچنین از شرکت آوامدیکا در اربیل قدردانی کرد و گفت امکانات آزمایشگاهی این شرکت در انجام بخش عملی تحقیق نقش مهمی داشته است.

تنوع گیاهی؛ عامل اصلی کیفیت عسل

بیلان عثمان، تنوع آب و هوایی و پوشش گیاهی اقلیم کوردستان را یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کیفیت عسل تولیدی اقلیم دانست و گفت وجود گونه‌های متنوع گیاهی و گل‌های وحشی، ترکیب شیمیایی شهد و در نتیجه ویژگی‌های تغذیه‌ای و زیستی عسل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته او، همین تنوع فلور گیاهی می‌تواند موجب افزایش ترکیبات فنولی، فلاونوئیدها و سایر مواد زیست‌فعال موجود در عسل شود؛ ترکیباتی که نقش مهمی در خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی آن دارند.

لزوم حمایت از زنبورداران

این دانشجوی دکترا خواستار حمایت بیشتر از زنبورداران اقلیم کوردستان شد و تأکید کرد توسعه آموزش‌های تخصصی، بهبود فرآیندهای تولید، بسته‌بندی استاندارد و دریافت گواهی‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه معرفی عسل کوردستان را به‌عنوان یک برند معتبر در بازارهای جهانی فراهم کند.

او همچنین از زنبورداران خواست با رعایت استانداردهای تولید و نگهداری، کیفیت محصول خود را ارتقا دهند و یادآور شد شرایط نگهداری عسل، از جمله دما، رطوبت و نحوه بسته‌بندی، نقش مهمی در حفظ ترکیبات زیست‌فعال و کیفیت نهایی این محصول دارد.

عسل مانوکا که از شهد گیاه مانوکا (Leptospermum scoparium) در نیوزیلند و بخش‌هایی از استرالیا تولید می‌شود، به دلیل غلظت بالای ترکیبی موسوم به متیل‌گلیوکسال (MGO) و فعالیت ضدباکتریایی ویژه، در سال‌های اخیر به یکی از شناخته‌شده‌ترین عسل‌های دارویی جهان تبدیل شده است. با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند کیفیت و خواص درمانی عسل به عوامل متعددی از جمله منشأ گیاهی، شرایط اقلیمی، گونه زنبور، روش برداشت و نگهداری بستگی دارد و برای مقایسه علمی میان انواع مختلف عسل، انجام مطالعات استاندارد، تکرارپذیر و تأییدشده در مراکز پژوهشی مستقل ضروری است.