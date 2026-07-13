وزیر خارجه ایرلند به کوردستان۲۴: باید اتحادیه اروپا از بازسازی سوریه حمایت کند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- هلن مک‌انتی، وزیر امور خارجه ایرلند، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید در تعامل با سوریه، بازسازی، تقویت جامعه مدنی و بهبود شرایط زندگی شهروندان را در اولویت قرار دهد. به گفته او، دستیابی به صلح پایدار تنها به گذار سیاسی وابسته نیست، بلکه مستلزم بازسازی نهادها، احیای اقتصاد و ایجاد امید برای مردم سوریه است.

هلن مک‌انتی، وزیر امور خارجه ایرلند، تحولات سیاسی ماه‌های اخیر سوریه را فرصتی مهم برای حرکت این کشور به سوی ثبات توصیف کرد و خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر اتحادیه اروپا در حمایت از روند بازسازی و گذار پس از جنگ شد.

مک‌انتی در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، با اشاره به رایزنی‌های خود با همتایان اروپایی، از جمله در کنفرانس امنیتی مونیخ، گفت اروپا درباره مسئولیت خود در قبال آینده سوریه به درک مشترکی رسیده است.

او اظهار داشت: «از روند گذار، اصلاحات و تحولاتی که در ماه‌های اخیر در سوریه رخ داده، استقبال می‌کنم.»

بازسازی فراتر از به رسمیت شناختن سیاسی

وزیر خارجه ایرلند تأکید کرد که حمایت اتحادیه اروپا نباید به تعامل دیپلماتیک یا به رسمیت شناختن روند گذار محدود شود، بلکه باید به بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت جامعه مدنی و بهبود شرایط زندگی مردم نیز گسترش یابد.

به گفته وی، بازسازی اعتماد عمومی به اندازه بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی اهمیت دارد و شهروندان سوری باید آثار ملموس صلح را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

مک‌انتی افزود که فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اجتماعی، احتمال بازگشت جوامع آسیب‌دیده به چرخه خشونت یا جذب شدن توسط گروه‌های افراطی و مسلح را کاهش می‌دهد و این رویکرد باید مبنای سیاست مشترک اتحادیه اروپا و اقدامات کشورهای عضو قرار گیرد.

وی در این باره گفت: «باید از خود بپرسیم که ما به عنوان کشورهای عضو چگونه می‌توانیم به دولت جدید سوریه کمک کنیم.»

نقش جامعه مدنی در تثبیت صلح

وزیر امور خارجه ایرلند، حمایت از نهادهای جامعه مدنی را یکی از مؤثرترین ابزارهای تثبیت صلح پس از جنگ دانست و گفت هرچه شهروندان چشم‌انداز روشن‌تری برای بازسازی زندگی خود داشته باشند، احتمال گرایش آنان به ثبات و توسعه بیش از بازگشت به درگیری خواهد بود.

اظهارات مک‌انتی در شرایطی مطرح می‌شود که ایرلند از اول جولای ریاست دوره‌ای شش‌ماهه شورای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است؛ جایگاهی که به دوبلین امکان می‌دهد در شکل‌دهی به اجماع میان کشورهای عضو درباره موضوعات مهم، از جمله سیاست اتحادیه اروپا در قبال سوریه، نقش مؤثرتری ایفا کند.

سوریه در آستانه مرحله جدید بازسازی

این اظهارات همزمان با ورود سوریه به مرحله‌ای مطرح شده که بسیاری از ناظران آن را نقطه عطفی در روند بازسازی پس از جنگ ارزیابی می‌کنند. ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک و کاهش بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی، توجه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی را به فرصت‌های اقتصادی این کشور افزایش داده است.

طرح‌های سرمایه‌گذاری مطرح‌شده عمدتاً بر بخش‌های انرژی، زیرساخت، مخابرات، حمل‌ونقل، بنادر، هوانوردی، کشاورزی، گردشگری و املاک متمرکز است و مقام‌های سوری تلاش می‌کنند با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اقتصاد کشور را احیا و آن را دوباره به بازارهای منطقه‌ای متصل کنند.

با این حال، تحلیلگران معتقدند موفقیت این روند تنها به ورود سرمایه وابسته نیست، بلکه اصلاحات نهادی، ارتقای شفافیت، تقویت حاکمیت قانون، ایجاد چارچوب‌های حقوقی پایدار و افزایش اعتماد عمومی نیز از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت بازسازی سوریه به شمار می‌روند.

بازسازی پایدار؛ فراتر از پروژه‌های عمرانی

در کنار اصلاحات اقتصادی، سوریه روند بازسازی ساختارهای سیاسی خود را نیز آغاز کرده و انتظار می‌رود پارلمان انتقالی جدید مسئولیت تدوین قانون اساسی و نظارت بر قوانین مرتبط با دوره گذار را بر عهده بگیرد.

مک‌انتی با اشاره به هم‌زمانی این تحولات سیاسی و اقتصادی تأکید کرد که بازسازی سوریه نباید صرفاً با تعداد پروژه‌های عمرانی یا حجم سرمایه‌گذاری خارجی سنجیده شود، بلکه موفقیت این روند به ایجاد نهادهای کارآمد، حمایت از شهروندان و فراهم کردن محیطی بستگی دارد که مردم، فعالان اقتصادی و شرکای بین‌المللی بتوانند با اطمینان به آینده این کشور نگاه کنند.

به گفته وزیر امور خارجه ایرلند، بازسازی واقعی تنها به معنای احداث جاده‌ها، ساختمان‌ها یا زیرساخت‌های جدید نیست، بلکه احیای بنیان‌های زندگی روزمره و تقویت اعتماد اجتماعی، مهم‌ترین تضمین برای حفظ صلح و ثبات بلندمدت در سوریه خواهد بود.

ب.ن