ساخت بزرگترین گالری هنری منطقه در اربیل

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- معاون وزارت فرهنگ و جوانان دولت اقلیم کوردستان از آغاز اجرای طرح احداث بزرگ‌ترین گالری هنری اقلیم کوردستان در سطح منطقه خبر داد و گفت این مجموعه با هدف تقویت تعاملات فرهنگی، معرفی هنر کوردستان به جهان و ایجاد بستری برای تبادل آثار هنری میان هنرمندان داخلی و بین‌المللی احداث خواهد شد.

آریان صلاح‌الدین، معاون وزارت فرهنگ و جوانان دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۱۳ جولای در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که عملیات اجرای طرح احداث بزرگ‌ترین گالری هنری اقلیم کوردستان در سطح منطقه آغاز شده است.

وی با اشاره به اهداف این پروژه گفت: «هدف از احداث این گالری، ایجاد پلی ارتباطی میان هنرمندان اقلیم کوردستان و هنرمندان جهان، به‌ ویژه در حوزه هنرهای تجسمی و نقاشی است.»

به گفته صلاح‌الدین، این مجموعه تنها به نمایش آثار هنرمندان کورد محدود نخواهد بود، بلکه آثار هنرمندان شناخته‌شده جهان نیز در آن به نمایش گذاشته می‌شود؛ اقدامی که به اعتقاد او می‌تواند زمینه تعامل و تبادل فرهنگی میان هنرمندان داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم کند.

وی افزود: «این یک فرصت طلایی برای هنرمندان کورد است تا فعالیت‌های هنری خود را توسعه دهند. هنرمندان اقلیم کوردستان به ‌طور مستمر در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور دارند، اما هنرمندان خارجی کمتر به اقلیم کوردستان سفر کرده‌اند. با تکمیل این پروژه، فرصت مناسبی برای آشنایی متقابل هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های هنری دو طرف ایجاد خواهد شد.»

تقویت دیپلماسی فرهنگی

معاون وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان اظهار داشت که نمایندگی‌های دیپلماتیک و سرکنسولگری‌های خارجی مستقر در اقلیم کوردستان نیز بارها بر ضرورت اجرای چنین پروژه‌ای تأکید کرده‌اند.

به گفته او، ایجاد یک مرکز هنری در این سطح می‌تواند نقش مهمی در معرفی فرهنگ، هنر و هویت کوردستان به جامعه بین‌المللی ایفا کرده و زمینه گسترش همکاری‌های فرهنگی و هنری با کشورهای مختلف را فراهم سازد.

آریان صلاح‌الدین همچنین محل اجرای این پروژه را پارک سامی عبدالرحمن در اربیل و در مجاورت کتابخانه زیتونه اعلام کرد و این مکان را به دلیل موقعیت مناسب و دسترسی عمومی، گزینه‌ای مطلوب برای احداث این مجموعه فرهنگی و هنری دانست.

موزه‌ای برای ثبت حافظه تاریخی کوردستان

به گفته معاون وزیر فرهنگ، در کنار گالری هنری، موزه‌ای تخصصی نیز در این مجموعه احداث خواهد شد که اسناد، مدارک و شواهد مربوط به جنایت‌های ارتکاب‌یافته علیه مردم کوردستان در آن به نمایش گذاشته می‌شود.

وی توضیح داد که این بخش از پروژه با هدف حفظ حافظه تاریخی، مستندسازی رویدادهای مهم و آشنایی نسل‌های آینده و بازدیدکنندگان خارجی با بخشی از تاریخ معاصر کوردستان طراحی شده است.

احداث این مجموعه می‌تواند علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی اقلیم کوردستان، به رونق گردشگری فرهنگی، افزایش تعاملات هنری با مراکز فرهنگی جهان و فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای معرفی آثار هنرمندان کورد در سطح بین‌المللی نیز کمک کند.

ب.ن