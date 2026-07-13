58 دقیقه پیش

دفتر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، از گام‌های جدید و کلیدی در چارچوب همکاری‌های مشترک میان اربیل و بغداد برای مبارزه با فساد مالی و صیانت از اموال عمومی خبر داد.

بر اساس این بیانیه، در سایه هماهنگی مستمر میان علی زیدی، نخست‌وزیر دولت فدرال عراق و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، نهادهای امنیتی و مراجع ذی‌ربط دو طرف اقدامات گسترده‌ای را برای پیگرد مفسدان اقتصادی آغاز کرده‌اند. مسرور بارزانی در همین راستا به وزارت کشور و شورای امنیت اقلیم کوردستان دستور داده است تا بالاترین سطح همکاری را با نهادهای مبارزه با فساد در دولت فدرال داشته باشند.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیری اقلیم کوردستان آمده است که این کمپین مشترک ضداختلاس تاکنون منجر به بازداشت تعدادی از مفسدان و بازگرداندن مبالغ کلانی پول نقد، طلا، مستغلات و دارایی‌های غارت‌شده به خزانه عمومی شده است.

منبع مذکور فاش کرد که در آخرین اقدام عملی در این پرونده، مقامات و دستگاه‌های اجرایی اقلیم کوردستان محموله‌ای شامل ۳۵۸ کیلوگرم طلای توقیف‌شده را رسماً تحویل "سازمان پاکدستی عراق فدرال" داده‌اند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که دولت اقلیم کوردستان به همکاری‌های راهبردی خود با بغداد جهت ریشه‌کنی فساد، پایان دادن به هدررفت ثروت‌های ملی، تقویت شفافیت و حاکمیت قانون با قاطعیت ادامه خواهد داد.