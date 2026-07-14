گام اربیل برای هوشمندسازی کشاورزی و بیمه کارگران

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وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، گام‌های جدیدی را برای هوشمندسازی بخش کشاورزی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع جهت تضمین حقوق کارگران محلی آغاز کرد.

امروز سه‌شنبه (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، دیوان وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، میزبان نشست مشترک گسترده‌ای با حضور مشاوران، مدیران کل این وزارتخانه و نمایندگان وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، تجارت و صنعت و اداره هماهنگی و پیگیری بود.

بر اساس بیانیه پایانی این نشست، هدف اصلی از این هم‌اندیشی، تدوین سازوکارهای مناسب جهت اجرای مصوبه شماره ۱۷۲ هیئت وزیران مبنی بر پوشش بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران بومی شاغل در پروژه‌های مختلف کشاورزی است.

در بخش دیگری از این جلسه، راه‌های اجرای قانون کار با هدف صیانت و تضمین حقوق کارگران و ناظران پروژه‌های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر ضرورت بسترسازی برای اشتغال‌زایی بیشتر، اولویت‌دهی به نیروی کار بومی و کاهش نرخ بیکاری تاکید شد. حاضرین در ادامه، مراحل صدور شناسه دیجیتال یکتا (UEN) برای شرکت‌های کشاورزی و نام تجاری (UPN) برای پروژه‌ها را با هدف دیجیتالی‌سازی کامل این بخش بررسی کردند.

در پایان این نشست تصمیم گرفته شد بانک اطلاعاتی ویژه‌ای برای ثبت اطلاعات تمامی کارگران بومی فعال در پروژه‌های کشاورزی ایجاد شود تا علاوه بر تضمین قانونی حقوق و ایجاد محیط کار ایمن، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی اشتغال‌زایی فراهم گردد.