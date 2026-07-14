افزایش ۵ درصدی قیمت نفت در پی تشدید تنشها میان تهران و واشینگتن
اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت جهانی نفت امروز سهشنبه ۱۴ جولای، در پی حملات تازه آمریکا به ایران و تشدید تنشها در خاورمیانه، بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت؛ موضوعی که نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی، افزایش دوباره تورم و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی را تشدید کرده است.
در معاملات امروز سهشنبه، بهای نفت خام برنت، شاخص بینالمللی قیمت نفت، تا پنج درصد افزایش یافت و در مقطعی به حدود ۸۷ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) نیز بیش از سه درصد رشد کرد. این در حالی است که قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه نیز بیش از ۹ درصد افزایش یافته بود.
افزایش قیمتها پس از آن رخ داد که در پی حمله نیروهای ایرانی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و اعلام تهران مبنی بر مسدود شدن این آبراه راهبردی، درگیریها میان ایران و آمریکا وارد مرحله تازهای شد. تنگه هرمز مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت جهان است و هرگونه اختلال در تردد نفتکشها از این مسیر، مستقیماً بر بازارهای جهانی انرژی تأثیر میگذارد.
در واکنش به این تحولات، ایالات متحده مجموعهای از حملات را علیه اهدافی در ایران انجام داد و تهران نیز با حمله به اهدافی در بحرین، اردن، کویت و عمان پاسخ داد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز اعلام کرد که در صورت لزوم محاصره دریایی بنادر ایران را از سر خواهد گرفت، هرچند تأکید کرد که همچنان امکان دستیابی به توافق با تهران وجود دارد.
کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات گروه معاملاتی XTB، گفت احتمال گسترش درگیریها و اعمال دوباره محاصره دریایی باعث شده تردد از تنگه هرمز تقریباً متوقف شود؛ وضعیتی که فشار بر زنجیره تأمین جهانی را افزایش داده و از رشد قیمت نفت حمایت میکند.
افزایش قیمت نفت، نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی را نیز افزایش داده است؛ با این حال، انتشار آمار جدید تورم آمریکا تا حدی این نگرانیها را تعدیل کرد.
بر اساس دادههای وزارت کار آمریکا، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه ژوئن به ۳.۵ درصد کاهش یافت؛ رقمی که نسبت به ۴.۲ درصد ماه مه پایینتر است. همچنین شاخص قیمت مصرفکننده در مقیاس ماهانه ۰.۴ درصد کاهش یافت که بزرگترین افت ماهانه از آوریل ۲۰۲۰ محسوب میشود.
پاتریک اوهر، تحلیلگر Briefing.com، با اشاره به این آمار گفت اگرچه تورم بهطور کامل مهار نشده، اما این دادهها احتمالاً برای منصرف کردن فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئیه کافی خواهد بود.
پس از انتشار این گزارش، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه جاری از حدود ۴۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت و در نتیجه ارزش دلار نیز در برابر ارزهای اصلی افت کرد. با این حال، بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد.
در بازارهای سهام، رشد قیمت نفت بر بورسهای اروپا فشار وارد کرد، هرچند بازار لندن به لطف رشد سهام شرکتهای انرژی عملکرد مثبتی داشت. در مقابل، بازارهای آسیایی عمدتاً با حمایت سهام فناوری روندی صعودی را تجربه کردند.
در بازار آمریکا نیز آغاز فصل انتشار گزارشهای مالی سهماهه دوم با اعلام سود خالص ۲۱.۲ میلیارد دلاری بانک جیپی مورگان چیس همراه بود که از سوی یاهو فایننس به عنوان بزرگترین سود فصلی تاریخ بانکداری آمریکا توصیف شد. با این حال، افت ۲۳ درصدی سهام IBM پس از انتشار چشمانداز ضعیف درآمدی، باعث شد شاخص داوجونز معاملات روز را با کاهش آغاز کند.
تحلیلگران معتقدند در صورت ادامه تنشها در خاورمیانه و اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی همچنان با نوسانهای شدید روبهرو خواهد بود؛ موضوعی که میتواند علاوه بر افزایش هزینه انرژی، بر روند تورم، سیاستهای پولی بانکهای مرکزی و رشد اقتصادی جهان نیز تأثیرگذار باشد.
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