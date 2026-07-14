کارشناس اماراتی: حملات ایران مسیرهای دریایی را به عرصه باجگیری تبدیل میکند
اربیل (کوردستان۲۴)- کارشناس سیاسی اماراتی با تأکید بر اینکه تنگه هرمز متعلق به هیچ کشوری نیست، آن را یک آبراه بینالمللی مهم دانست که بر اساس قوانین بینالمللی مدیریت میشود. وی حملات اخیر ایران به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را اقدامی خطرناک توصیف کرد که میتواند مسیرهای دریایی را به عرصه تهدید و باجگیری تبدیل کند.
محمد تقی، کارشناس سیاسی اماراتی، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ درباره تنشهای جاری در منطقه اظهار داشت که حملات اخیر ایران به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز، اقدامی خطرناک است که امنیت مسیرهای آبی بینالمللی را با تهدید مواجه کرده و آنها را به ابزاری برای اعمال فشار و باجگیری تبدیل میکند.
وی با اشاره به پیامدهای این حملات تأکید کرد که تنگه هرمز ملک هیچ دولتی نیست، بلکه یک آبراه راهبردی و بینالمللی است که بر پایه قوانین و مقررات بینالمللی اداره میشود.
این کارشناس سیاسی همچنین هشدار داد که هرگونه حمله در این منطقه، اقتصاد جهانی و امنیت کشورهایی را که به ثبات تجارت و تأمین انرژی وابسته هستند، به طور مستقیم تهدید میکند.
محمد تقی با بیان اینکه امارات همواره سیاست کاهش تنش و آرامسازی اوضاع را دنبال کرده است، افزود این کشور نمیتواند در برابر حملاتی که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر میشود، سکوت اختیار کند. وی خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی جامعه بینالمللی در قبال عاملان این حملات شد تا از استفاده از امنیت منطقه به عنوان اهرم فشار جلوگیری شود. او همچنین بر ضرورت هماهنگی میان کشورهای حوزه خلیج برای حفاظت از مسیرهای آبی تأکید کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که وزارت کشور امارات اعلام کرده است دو نفتکش این کشور در آبهای عمان، در محدوده تنگه هرمز، هدف موشکهای ایرانی قرار گرفتهاند. بر اساس این بیانیه، در پی این حمله یک کارگر هندی جان باخته و هشت نفر دیگر زخمی شدهاند.
از سوی دیگر، وزارت دفاع امارات و جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را «اقدامی تروریستی» و نقضی خطرناک توصیف کردهاند.
تنشها در منطقه در پی افزایش حملات متقابل میان آمریکا و ایران تشدید شده است. هرچند دو طرف پیشتر بر سر آتشبسی شکننده با هدف کاهش اختلافات، از جمله درباره برنامه هستهای ایران و ازسرگیری تردد آزاد تجاری از تنگه هرمز، به توافق رسیده بودند، اما نقضهای مکرر این آتشبس به تشدید حملات متقابل انجامیده است.
ب.ن