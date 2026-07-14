ترامپ عوارض ۲۰ درصدی عبور کشتیها از تنگه هرمز را لغو کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که از تصمیم خود برای دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز صرفنظر کرده و به جای آن قصد دارد با کشورهای حوزه خلیج توافقی تاریخی برای سرمایهگذاری در آمریکا امضا کند. او در عین حال تأکید کرد که محاصره بنادر دریایی ایران ادامه خواهد یافت.
ترامپ امروز سهشنبه ۱۴ جولای در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت که با اتکا به توان نظامی ایالات متحده، انتقال نفت در منطقه بدون اعمال شروط مالی ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهور آمریکا همچنین از پیت هگست، وزیر جنگ، و فرماندهان ارشد ارتش این کشور به دلیل آنچه موفقیت عملیاتهای آمریکا در تنگه هرمز خواند، قدردانی کرد.
ترامپ افزود که پس از گفتوگوهای سازنده با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است شرط دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را لغو کند. به گفته او، در مقابل، کشورهای حوزه خلیج با سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری در آمریکا موافقت کردهاند و توافقی در این زمینه امضا خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد که تنگه هرمز همچنان به روی ایران بسته خواهد ماند و ایالات متحده محاصره دریایی را علیه تمامی کشتیهایی که از ایران یا به مقصد ایران تردد میکنند، ادامه خواهد داد. ترامپ همچنین رهبران ایران را مسئول وضعیت کنونی منطقه دانست.
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد: «ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
ترامپ روز دوشنبه اعلام کرده بود که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و برای عبور کشتیها از این آبراه، عوارضی معادل ۲۰ درصد تعیین خواهد کرد.
در واکنش به این اظهارات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که تنگه هرمز «برای همیشه در کنترل ایران خواهد بود.»
ب.ن