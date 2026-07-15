کویت و بحرین از رهگیری حملات ایران خبر دادند

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اربیل (کوردستان۲۴)- کویت و بحرین امروز چهارشنبه ۱۵ جولای، اعلام کردند که در پی حملات ایران به اهداف مرتبط با آمریکا، سامانه‌های دفاعی این دو کشور شماری از پهپادها و حملات هوایی را رهگیری و منهدم کرده‌اند؛ حملاتی که هم‌زمان با تشدید تنش میان تهران و واشینگتن بر سر تنگه هرمز انجام شده است.

ارتش کویت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای این کشور در حال رهگیری پهپادهای تهاجمی هستند و این حملات را به ایران نسبت داد. در این بیانیه از این اقدام با عنوان «تجاوز» یاد شده است.

ارتش بحرین نیز اعلام کرد سامانه‌های دفاعی این کشور موفق شده‌اند «تعدادی از حملات هوایی» منتسب به ایران را رهگیری و منهدم کنند.

پیش از این، وزارت کشور بحرین از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داده و از شهروندان و ساکنان خواسته بود ضمن حفظ آرامش، به نزدیک‌ترین مکان امن پناه ببرند.

در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این کشور در واکنش به حملات نیروهای آمریکایی، اهدافی متعلق به آمریکا در کویت و همچنین ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش میان ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی جهان، وارد مرحله تازه‌ای شده و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری در منطقه را افزایش داده است.

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