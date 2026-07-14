وزیر نفت عراق: نمیتوانیم صادرات نفت را تنها به تنگه هرمز محدود کنیم
اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر نفت عراق اعلام کرد بغداد با همکاری شرکتهایی از آمریکا و قطر در حال بررسی و توسعه مسیر جایگزینی برای صادرات نفت است تا وابستگی این کشور به تنگه هرمز کاهش یابد.
باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، که در سفر علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، به ایالات متحده حضور دارد، در نشست خبری با رسانههای آمریکایی گفت عراق در تلاش است مسیر دیگری غیر از تنگه هرمز را برای صادرات نفت خود ایجاد کند.
وی افزود که عراق نمیتواند صادرات نفت خود را تنها به تنگه هرمز محدود کند و به همین دلیل با همکاری شرکتهای آمریکایی و قطری، گزینههای جایگزین را دنبال میکند.
به گفته وزیر نفت عراق، شرکت آمریکایی «تی آی کاپیتال» و شرکت قطری «یو سی سی» در اجرای این طرح با بغداد همکاری دارند و در حال ایجاد شبکهای برای انتقال و صادرات نفت از بصره به بیشابور در مرزهای ترکیه و سوریه هستند.
همزمان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، روز سهشنبه در دیدار خود در کاخ سفید بر گسترش همکاریهای دو کشور در بخش انرژی تأکید کردند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنگه هرمز، بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی جهان، در پی تشدید تنش میان آمریکا و ایران با محدودیتهای جدی در تردد کشتیها روبهرو شده و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله عراق، با چالشهایی در صادرات نفت خود مواجه شدهاند.
ب.ن