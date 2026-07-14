پیام مسرور بارزانی در سالگرد کودتای نافرجام ترکیه

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نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در دهمین سالگرد کودتای نافرجام ترکیه، هرگونه خشونت سیاسی را محکوم کرد و برای این کشور آرزوی صلح و رفاه نمود. وی، به همین مناسبت پیامی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان امروز چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ در پیام خود نوشت: در دهمین سالگرد تلاش برای کودتا در ترکیه، مراتب احترام و قدردانی خود را نسبت به کسانی که در راه دفاع از نهادهای منتخب و دموکراتیک دولت ترکیه جان خود را فدا کردند، ابراز می‌داریم.

مسرور بارزانی همچنین تأکید کرد: خشونت سیاسی باید در تمامی اشکال آن محکوم شود. ما برای کشور همسایه‌مان، ترکیه، آرزوی صلح پایدار و شکوفایی داریم.

در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، بخشی از ارتش ترکیه برای به دست گرفتن کنترل قدرت در این کشور اقدام به کودتای نظامی کرد. این تلاش در کمتر از یک روز با شکست مواجه شد و در نتیجه آن، بیش از ۲۵۰ نفر جان باختند و بالغ بر ۲۰۰۰ تن دیگر مجروح شدند.

دولت ترکیه پس از این رویداد، جنبش فتح‌الله گولن را به طراحی این کودتا متهم کرد و کارزار گسترده‌ای را برای دستگیری و پاکسازی افراد مرتبط با آن آغاز نمود. هر ساله در چنین روزی، نهادها و مردم ترکیه یاد قربانیان این رویداد را گرامی می‌دارند.