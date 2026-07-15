بحران تنگه هرمز؛ ۶ هزار دریانورد گرفتار شدند
سازمان بینالمللی دریانوردی گزارش داد که تنگه هرمز همچنان با خطرات بسیار شدیدی برای کشتیهای تجاری مواجه است و تا کنون شش هزار دریانورد در این منطقه گرفتار شدهاند.
آرسنیو دومینگز دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی امروز چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ تأکید کردە که این سازمان از تمامی اقدامات موثر برای تأمین امنیت و سلامت دریانوردان در تنگه هرمز حمایت میکند.
این اظهارات تنها چند ساعت پس از آن مطرح میشود که سپاه پاسداران ایران تهدید کرد تمامی مسیرهای عبور منافع آمریکا و متحدانش را مسدود خواهد کرد. افزون بر این، در پی مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران، واشنگتن نیز محاصره دریایی بنادر ایران را به اجرا گذاشت.
بامداد امروز چهارشنبه، نیروهای آمریکایی حملات سنگین هوایی و دریایی گستردهای را علیه ایران انجام دادند که هفت ساعت به طول انجامید و دهها موضع نظامی را هدف قرار داد.
در حالی که پیشتر با امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری بازگشایی شده بود، حمله مجدد آمریکا به ایران و اعلام دونالد ترامپ مبنی بر اینکه "توافق به پایان رسیده است"، به تنشهای جدید و انسداد مجدد تنگه هرمز از سوی تهران انجامید.