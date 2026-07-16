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اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی اقلیم کوردستان از سفر یک هیئت بزرگ اقتصادی اقلیم به ازبکستان برای شرکت در یک مجمع اقتصادی خبر داد و گفت که در چارچوب گسترش همکاری‌های تجاری میان دو طرف، قرار است مرکز بازرگانی ازبکستان نیز در اربیل گشایش یابد.

گیلان حاجی سعید، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی اقلیم کوردستان، امروز پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که یک هیئت بازرگانی از اقلیم کوردستان برای شرکت در یک مجمع بزرگ اقتصادی راهی تاشکند، پایتخت ازبکستان، خواهد شد.

او با اشاره به گسترش روابط اقتصادی میان دو طرف گفت که سال گذشته دو هیئت بازرگانی از ازبکستان به اقلیم کوردستان سفر کردند و آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های تجاری با اقلیم اعلام کردند. به گفته وی، در جریان این دیدارها یادداشت تفاهمی نیز میان دو طرف به امضا رسیده است.

گیلان حاجی سعید، گفت که هیئت اعزامی اقلیم کوردستان متشکل از ۱۷۰ نفر است و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، بازرگانان تمام بخش‌های کوردستان و شماری از مدیران دولتی در آن حضور دارند.

مجمع اقتصادی یادشده قرار است فردا جمعه در تاشکند برگزار شود.

رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی اقلیم کوردستان افزود که اعضای این هیئت در حاشیه این مجمع با مقام‌های چهار وزارتخانه اصلی ازبکستان، همچنین بازرگانان و صنعتگران این کشور دیدار خواهند کرد.

به گفته او، صنعت نساجی و پوشاک، بخش انرژی و فعالیت کارخانه‌های تولید کود شیمیایی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوهای دو طرف خواهد بود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای گشایش مرکز بازرگانی ازبکستان در اربیل خبر داد و گفت این مرکز می‌تواند به توسعه و تسهیل مبادلات تجاری میان اقلیم کوردستان و ازبکستان کمک کند.

گیلان حاجی سعید، در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف گفت ازبکستان از اقتصادی قدرتمند برخوردار است و اقلیم کوردستان نیز شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی دارد.

ب.ن