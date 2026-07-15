کشف میلیاردها دینار، دلار و چند کیلوگرم طلای دیگر در پرونده عدنان جمیلی

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- در ادامه رسیدگی به پرونده معاون وزارت نفت عراق در امور پالایشگاه‌ها و در چارچوب عملیات گسترده مبارزه با فساد، مقامات قضایی عراق از کشف و توقیف مقادیر دیگری از پول نقد و طلا خبر دادند.

بر اساس بیانیه‌ای که امروز، پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه، از سوی قاضی تحقیق دادگاه مبارزه با فساد وابسته به شورای عالی قضایی عراق منتشر شد، در جریان تحقیقات درباره پرونده عدنان جمیلی، معاون وزارت نفت عراق در امور پالایشگاه‌ها، مبالغ دیگری پول نقد و چند کیلوگرم طلا و جواهرات کشف و توقیف شده است.

در این بیانیه آمده است که بخشی از این اموال نزد افرادی به امانت نگهداری می‌شد و بخش دیگری نیز در داخل دیوارهای چند منزل مسکونی پنهان شده بود.

دستگاه قضایی عراق اعلام کرد که در تازه‌ترین مرحله از عملیات کشف اموال، ۲۵ میلیارد دینار عراق، ۲۰۰ هزار دلار آمریکا و چهار کیلوگرم طلا و جواهرات دیگر کشف و توقیف شده است.

شورای عالی قضایی عراق تأکید کرده است که تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

عملیات گسترده مبارزه با فساد در عراق از ۲۸ ژوئن و پس از بازداشت عدنان جمیلی آغاز شد. در جریان این عملیات، شماری از مقام‌های ارشد دولتی و نمایندگان مجلس عراق به اتهام دست داشتن در پرونده‌های فساد مالی بازداشت شده‌اند.

شورای عالی قضایی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در جریان این عملیات، پیش از کشفیات جدید، ۱۲۷ میلیارد دینار عراق، ۲۴ میلیون دلار آمریکا، چندین واحد مسکونی، خودرو و مقادیری جواهرات کشف و توقیف شده بود.

ب.ن