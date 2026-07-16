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اربیل (کوردستان۲۴)- صدور مجوز احداث تله‌کابین در ارتفاعات گاره، یکی از زیباترین مناطق طبیعی استان دهوک، در راستای برنامه‌های دولت اقلیم کوردستان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش شمار گردشگران تا ۲۰ میلیون نفر در سال تا افق ۲۰۳۰ انجام شده است.

هَوال صدیق، مدیرکل اداره سرمایه‌گذاری استان دهوک، امروز پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که مجوز احداث تله‌کابین در ارتفاعات گردشگری گاره، در نزدیکی شهر آمیدی، صادر شده است.

به گفته وی، این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون دلاری از سوی یک شرکت داخلی و با همکاری یک شرکت اتریشی اجرا خواهد شد.

هَوال صدیق افزود که طرح در دو مرحله به اجرا درمی‌آید و عملیات اجرایی مرحله نخست آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته او، مرحله اول یک سال و مرحله دوم دو سال زمان خواهد برد.

ارتفاعات گاره از شناخته‌شده‌ترین جاذبه‌های طبیعی استان دهوک به شمار می‌رود. این منطقه که در اطراف شهر آمیدی واقع شده، به دلیل آب‌وهوای خنک و مطبوع در فصل تابستان، هر سال میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.

به گفته مسئولان، احداث تله‌کابین می‌تواند دسترسی گردشگران به این منطقه کوهستانی را تسهیل کرده و بر جذابیت‌های گردشگری آن بیفزاید.

دولت اقلیم کوردستان در چارچوب برنامه توسعه صنعت گردشگری، در نظر دارد با اجرای پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در این بخش، شمار گردشگران سالانه اقلیم را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰ میلیون نفر افزایش دهد.

ب.ن