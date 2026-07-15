انهدام ۸ پهپاد انتحاری در آسمان اربیل توسط نیروهای ائتلاف بینالمللی
مدیریت مبارزه با تروریسم کوردستان اعلام کرد که در بازهی زمانی کمتر از ۳۰ دقیقه، ۸ فروند پهپاد بمبگذاری شده در آسمان اربیل رهگیری و سرنگون شدهاند.
مدیریت مبارزه با تروریسم کوردستان با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که شامگاه چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، نیروهای ائتلاف بینالمللی موفق شدند ۸ فروند هواپیمای بدون سرنشین بمبگذاری شده را در آسمان شهر اربیل رهگیری و منهدم کنند. طبق این گزارش، عملیات انهدام این پهپادها در بازهی زمانی ساعت ۲۰:۵۳ تا ۲۱:۲۰ به وقت محلی با موفقیت انجام شده است.
در بیانیهی مذکور تأکید شده است که این حملات زنجیرهای هیچگونه خسارت جانی به همراه نداشته و وضعیت امنیتی در پایتخت اقلیم کوردستان کاملاً پایدار و آرام است. نیروهای دفاعی و ائتلاف ظرف مدت ۲۷ دقیقه توانستند تمامی اهداف متخاصم را پیش از رسیدن به مقصد سرنگون کنند.
از سوی دیگر، مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل در گفتگو با رسانهها تأکید کرد که فرآیند پروازها طبق برنامهی زمانبندیشدهی قبلی در حال انجام است. وی تصریح کرد که حریم هوایی پایتخت کاملاً امن بوده و هیچگونه خللی در روند برخاستن یا نشستن هواپیماهای مسافربری ایجاد نشده است.