علی الزیدی: عاملان اقدام علیه امنیت شناسایی و با آنان برخورد شود

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اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر عراق با محکوم کردن حملات پهپادی به پایتخت اقلیم کوردستان، به نهادهای امنیتی ذی‌ربط دستور داد با هماهنگی نیروهای امنیتی اقلیم، تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی انجام دهند.

صبح امروز، پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به حملات پهپادی شب گذشته به اربیل نوشت: «بر اساس مسئولیت قانونی خود، حمله پهپادی که حریم هوایی اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان عراق را نقض کرد، به ‌شدت محکوم می‌کنیم. این اقدامات شنیع با هدف تضعیف ثبات مردم و اخلال در روند ساخت کشور و تحقق صلح اجتماعی صورت می‌گیرد و هرگز آن را تحمل نخواهیم کرد.»

وی افزود: «به سازمان‌ها و نهادهای امنیتی مربوطه دستور داده‌ایم با هماهنگی نیروهای امنیتی اقلیم، همه تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی به کار گیرند و عاملان هرگونه اقدام علیه امنیت جامعه عراق را، در هر کجا که باشند، شناسایی و با آنان برخورد کنند.»

من منطلق مسؤوليتنا الدستورية، ندين بشدة الاعتداء من خلال الطيران المسير، الذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، ونؤكد عدم التهاون إزاء هذه المحاولات الآثمة، التي تحاول بيأس أن تنال من استقرار شعبنا ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي.



وجهنا الأجهزة… — علي فالح الزيدي (@AliFalihAlzaidy) July 16, 2026

سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کوردستان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی موفق شدند هشت پهپاد بمب‌گذاری‌شده را در آسمان اربیل رهگیری و منهدم کنند.

بر اساس این بیانیه، این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و وضعیت امنیتی پس از مدت کوتاهی به حالت عادی بازگشت.

ب.ن