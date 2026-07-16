وزارت کشور سوریه: تلاش برای قاچاق سلاح به حزبالله خنثی شد
وزارت کشور سوریه از توقیف یک محمولهی بزرگ سلاح و موشک در مرزهای مشترک با عراق خبر داد که قرار بود به مقصد حزبالله منتقل شود.
وزارت کشور سوریه روز پنجشنبه، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵): با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور موفق شدهاند عملیات قاچاق یک محمولهی تسلیحاتی شامل انواع سلاح و موشک را در نزدیکی مرزهای عراق خنثی کنند.
بر اساس بیانیهی صادرشده، تحقیقات اولیهی نهادهای امنیتی نشان میدهد که قاچاقچیان قصد داشتند این محمولهی راهبردی را از طریق خاک سوریه به دست نیروهای حزبالله برسانند. با این حال، وزارت کشور سوریه در گزارش خود به جزئیات دقیق محل توقیف این محموله و تعداد افراد بازداشتشده اشارهای نکرده است.
تا لحظهی تنظیم این خبر، مقامات رسمی در دولت عراق و همچنین سخنگویان حزبالله هیچگونه واکنشی نسبت به این گزارش و توقیف محمولهی مذکور نشان ندادهاند.