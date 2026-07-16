بغداد شایعهی توقف صادرات نفت عراق را تکذیب کرد
وزارت نفت عراق با رد گزارشها دربارهی توقف صادرات نفت در پی حملهی پهپادی، بر تداوم فعالیتهای بارگیری و عملیات جاری در بنادر جنوبی این کشور تأکید کرد.
وزارت نفت عراق روز پنجشنبه، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵) با صدور بیانیهای رسمی، بر تداوم روند بارگیری و صادرات نفت خام از بنادر جنوبی این کشور تأکید کرد. این وزارتخانه اخبار منتشرشده در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی مبنی بر توقف فعالیتهای نفتی در پی سقوط یک پهپاد بر روی یک کشتی نفتکش را عاری از حقیقت دانست.
در بیانیهی وزارت نفت آمده است که شرکت بازاریابی نفت عراق "سومو" در حال تحقیق دربارهی گزارشهای مربوط به سقوط یک پهپاد بر روی یکی از کشتیها است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسیها به اطلاع عموم خواهد رسید. در همین راستا، شرکت دولتی بنادر عراق نیز تصریح کرد که پهپاد مذکور در خارج از محدودهی بنادر این کشور سقوط کرده و این حادثه در داخل اسکلهها یا تأسیسات نفتی رخ نداده است.
برخلاف بیانیههای رسمی مقامات بغداد، خبرگزاری "رویترز" به نقل از چهار منبع آگاه در حوزهی نفت و امنیت عراق گزارش داد که عملیات بارگیری در تمامی بنادر این کشور بهصورت موقت متوقف شده است. این خبرگزاری مدعی شد که توقف فعالیتها پس از برخورد یک پهپاد به یک نفتکش در بندر بصره صورت گرفته، هرچند که این حادثه خسارت مادی گسترده یا آتشسوزی به همراه نداشته است.