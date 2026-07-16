کویت از مقابله با «حملات پهپادی ایران» خبر داد

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اربیل (کوردستان۲۴)- ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در پی حملات پهپادی منتسب به ایران فعال شده‌اند؛ حملاتی که همزمان با تبادل حملات میان تهران و واشینگتن و تشدید درگیری‌ها بر سر تنگه هرمز رخ داده است.

ارتش کویت امروز پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور در حال مقابله با آنچه «حملات پهپادی خصمانه» از سوی ایران توصیف شده، هستند.

در این بیانیه آمده است: «دفاع هوایی کویت در حال حاضر پس از تجاوز ایران، با حملات پهپادی خصمانه مقابله می‌کند.»

همزمان، خبرنگار خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی شهر کویت، پایتخت این کشور حاشیه خلیج، خبر داد. مقام‌های کویتی تاکنون جزئیاتی درباره خسارت‌ها یا تلفات احتمالی منتشر نکرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آمریکا بامداد امروز پنج‌شنبه حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داد و تهران نیز در واکنش، حملاتی را علیه برخی متحدان واشینگتن در منطقه خلیج آغاز کرد. تبادل حملات میان دو طرف، با وجود تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات، تنش‌های منطقه‌ای را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

دور جدید درگیری‌ها حدود یک ماه پس از توافق اولیه میان ایران و آمریکا برای کاهش تنش‌ها آغاز شده است؛ توافقی که با هدف پایان دادن به جنگی حاصل شد که در اواخر فوریه و در پی حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده بود.

در همین حال، تهران هشدار داده است که در صورت اجرای تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌های ایران، زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف حملات خود قرار خواهد داد.

تشدید درگیری‌ها نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت منطقه و بازارهای جهانی انرژی را افزایش داده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن