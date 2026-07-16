کاخ سفید حمله به اربیل را محکوم کرد

سخنگوی کاخ سفید از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای ارزیابی امنیتی و شناسایی عوامل حملات به اربیل خبر داد

3 ساعت پیش

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵)، در یک نشست خبری، حملات پهپادی اخیر به پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان را به‌شدت محکوم کرد.

وی با اشاره به اینکه واشنگتن بررسی دقیق این حملات را آغاز کرده است، اعلام کرد که کمیته‌ای برای بررسی چگونگی وقوع حملات، شناسایی عاملان احتمالی و ارزیابی پیامدهای امنیتی آن تشکیل شده است.

سخنگوی کاخ سفید بر تعهد پایدار دولت آمریکا برای حفاظت از نیروها و منافع این کشور در عراق و سایر نقاط منطقه تأکید کرد. با این حال، وی در این مرحله درباره منشأ دقیق حملات یا چگونگی پاسخ احتمالی واشنگتن توضیح بیشتری ارائه نداد. نیروهای آمریکایی در چارچوب مأموریت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و پشتیبانی از نیروهای عراقی در مبارزه با گروه داعش در اقلیم کوردستان و دیگر مناطق حضور دارند.

موضع راهبردی آمریکا در قبال اقدامات ایران

کارولین لیویت در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران، بر موضع راهبردی ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. وی اظهار داشت که واشنگتن همچنان مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای را دنبال می‌کند، اما در برابر آنچه "اقدامات تحریک‌آمیز تهران" خواند، ایستادگی خواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. وی در عین حال خاطرنشان کرد که تاکنون ارتباط مستقیمی میان حملات پهپادی به اربیل و ایران یا گروه‌های وابسته به آن اعلام نشده است.

گزارش کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشتی

بخش دیگری از این نشست خبری به تشریح وضعیت اقتصادی ایالات متحده اختصاص داشت. سخنگوی کاخ سفید با استناد به تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی، از کاهش ۰.۴ درصدی قیمت‌ها در ماه گذشته خبر داد و آن را نتیجه‌ی سیاست‌های دولت در بخش انرژی و خدمات بهداشتی دانست. به گفته‌ی وی، کاهش قیمت بنزین، برق و دارو تأثیر مثبتی بر معیشت خانواده‌های آمریکایی داشته است.

کارولین لیویت همچنین به افزایش متوسط ۱۰۰۰ دلاری دستمزد واقعی کارکنان بخش خصوصی طی یک سال گذشته اشاره کرد. وی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت پیشین، بهبود وضعیت خانواده‌های کارگری را اولویت اصلی دولت کنونی برشمرد و از اقدام شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی استقبال کرد.

برنامه‌های حمایتی برای کودکان و مدیریت امنیت مرزی

در ادامه، موضوع ثبت‌نام ۶.۵ میلیون کودک آمریکایی در برنامه‌ی حساب‌های پس‌انداز مطرح شد. این طرح به والدین امکان می‌دهد با بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های دولتی، منابع مالی لازم برای آینده‌ی تحصیلی و شغلی فرزندان خود را تأمین کنند.

در حوزه‌ی امنیت مرزی نیز، کارولین لیویت مدعی کاهش ۹۴ درصدی عبور غیرقانونی از مرزهای جنوبی در مقایسه با دوره‌ی مشابه در دولت گذشته شد. وی تأکید کرد که دولت اخراج مهاجران دارای سوابق کیفری سنگین را در اولویت قرار داده و هم‌زمان برای افزایش شفافیت، استفاده از دوربین‌های نصب‌شده بر لباس مأموران مرزی را گسترش داده است.

پاسخگویی به چالش‌های بهداشتی و تأکید بر اصول دموکراتیک

سخنگوی کاخ سفید در مواجهه با پرسش‌هایی درباره شیوع برخی بیماری‌های عفونی، از افزایش ظرفیت آزمایش‌های پزشکی و تلاش نهادهای مسئول برای شناسایی منشأ این بیماری‌ها خبر داد، هرچند به جزئیات بیشتری درباره نوع بیماری‌ها اشاره نکرد.

در پایان این نشست، کارولین لیویت در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات آینده، بر احترام کامل رئیس‌جمهور آمریکا به روند دموکراتیک و نتایج آرای مردم تأکید کرد. نشست خبری ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵) در حالی به پایان رسید که موضوع امنیت اقلیم کوردستان و مقابله با تهدیدات پهپادی در صدر محورهای سیاست خارجی واشنگتن قرار داشت.