کاهش ۱۴۰۰ مگاواتی تولید برق عراق در پی توقف فعالیت میدان گازی خورمور

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وزارت برق عراق هشدار داد که به دلیل توقف تأمین گاز از میدان خورمور در اقلیم کوردستان به دلایل امنیتی، شبکه‌ی سراسری با افت شدید تولید مواجه شده است.

احمد ترکی جیاد، سخنگوی وزارت برق عراق، روز پنج‌شنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این وزارتخانه از توقف روند تأمین گاز از میدان خورمور به دلیل شرایط امنیتی منطقه مطلع شده است. وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت منجر به از دست رفتن حدود ۱۴۰۰ مگاوات از توان تولیدی شبکه‌ی سراسری برق عراق خواهد شد.

سخنگوی وزارت برق خاطرنشان کرد که بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تدابیر لازم اتخاذ شده و یک طرح اضطراری برای مدیریت شبکه‌ی برق آماده شده است. به گفته‌ی احمد ترکی جیاد، هماهنگی‌های مستمری با نهادهای ذی‌ربط برای نظارت بر تحولات و تضمین بازگشت واحدهای تولیدی به وضعیت عادی و فعالیت با حداکثر توان در جریان است. وی همچنین از شهروندان خواست در این بازه‌ی زمانی در مصرف انرژی برق صرفه‌جویی کنند.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که شرکت "دانا گاز" امروز در بیانیه‌ای فاش کرد که به دلیل وجود تهدیدهای امنیتی معتبر و تشدید تنش‌ها در منطقه، تصمیم به تعطیلی موقت تمامی تأسیسات اصلی تولید در میدان خورمور گرفته است. میدان گازی خورمور که در محدوده‌ی شهرستان چمچمال واقع شده، منبع اصلی تأمین گاز طبیعی نیروگاه‌های برق در اقلیم کوردستان است. این منطقه‌ی راهبردی در گذشته نیز بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته که منجر به خاموشی‌های گسترده شده است. دولت اقلیم کوردستان همواره در حال رایزنی با دولت عراق برای تأمین امنیت بیشتر این تأسیسات راهبردی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است.