عراق آماده ارائه تسهیلات ویژه به سرمایهگذاران انرژی
نخستوزیر عراق تأکید کرد که دولت وی تلاشهای خود را متمرکز کرده است تا عراق دیگر نیازی به واردات گاز برای راهاندازی نیروگاههای تولید برق نداشته باشد.
علی زیدی، نخستوزیر عراق، امروز جمعه، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵)، در شهر هیوستون آمریکا با دارین وودز، مدیرعامل شرکت “اکسون موبیل" و اعضای هیئت مدیره این شرکت دیدار کرد. در این نشست وزرای نفت و برق و تعدادی از مشاوران دولت نیز حضور داشتند.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری عراق، زیدی اشاره کرد که دولت بر توسعه بخش تولید و صادرات نفت و همچنین افزایش ظرفیت پالایشگاهها مصمم است.
وی همزمان خاطرنشان کرد که هدف دولت، جمعآوری این گاز و استفاده از آن در نیروگاههای برق است تا عراق دیگر نیازی به گاز خارجی نداشته باشد.
علی زیدی، همچنین اظهار داشت: عراق دارای دومین ذخایر بزرگ انرژی در جهان است و آمادگی دارد تا تمامی تسهیلات لازم را به سرمایهگذاران برای فعالیت در بخشهای نفت، گاز و صنعت ارائه دهد.
زیدی، از برنامه کشورش برای احداث "شهر انرژی" در بصره و توسعه بخش صنعتی پرده برداشت و تأکید کرد که وضعیت امنیتی عراق پایدار است و رسانهها تصویری نادرست از آن نشان میدهند.
از سوی دیگر، "دارین وودز" اعلام کرد: میدان نفتی عراق فرصت بسیار بزرگی برای سرمایهگذاری دارد. وی، همچنین تمایل شرکت خود را برای همکاریهای مستحکمتر با عراق، بهویژه در زمینههای کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از فناوریهای پیشرفته ابراز کرد.