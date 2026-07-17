تام بارک: عراق، کلید نقشه جدید انرژی از آسیای مرکزی تا اروپا است
تام بارک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، در یک سخنرانی، سیاست خارجی گذشته کشورش را به شدت مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که مداخلات نظامی و تلاشها برای تغییر رژیم در منطقه با شکست مواجه شده است.
بارک، تأکید کرد که دولت ترامپ اکنون استراتژی جدیدی را در پیش گرفته که در آن، عراق به عنوان مرکز ثقل یک ائتلاف جدید امنیتی و انرژی دیده میشود؛ ائتلافی که قرار است از طریق بخش تجاری و سرمایهگذاری، ثبات را به منطقه بازگرداند.
روز جمعه، ۲۶ تیر ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶)، تام بارک در جریان "اجلاس تجاری آمریکا و عراق" به ایراد سخنرانی پرداخت. وی، با اشاره به تاریخ غنی خاورمیانه گفت: در ۳۰۰۰ سال گذشته، ۷۵ پیامبر به این منطقه فرستاده شدهاند؛ این نشاندهنده اهمیت جهانی این سرزمین به عنوان گهواره تمدن است.
فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا با صراحت از اشتباهات گذشته سخن گفت و اظهار داشت: از زمان جنگ جهانی اول، ۲۳ تلاش برای تغییر رژیم در این منطقه صورت گرفته، اما حتی یکی از آنها هم نتیجه مطلوبی نداشته است. ما درک کردهایم که دیپلماسی، اطلاعات و قدرت نظامی به تنهایی نمیتوانند صلح ایجاد کنند؛ تنها سرمایهگذاری اقتصادی و تجارت است که میتواند موفقیت پایدار را تضمین کند.
بارک، از یک کلانپروژه جدید پرده برداشت که بر اساس آن، عراق در پیشانی یک ائتلاف استراتژیک جدید قرار میگیرد که مناطق بینالنهرین، سوریه و کشورهای حوزه خلیج را به یکدیگر متصل میکند. وی افزود: ما در حال کار بر روی یک کریدور جدید انرژی هستیم که از ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان آغاز شده و از طریق آسیای مرکزی به سمت اروپا امتداد مییابد؛ عراق بخش کلیدی این نقشه جدید انرژی و ترانزیت خواهد بود.
فرستاده ویژه آمریکا همچنین رهبری "علی زیدی"، نخستوزیر عراق را ستود و او را "رهبری جوان با دیدگاهی روشن و شفاف" توصیف کرد. بارک، از بازرگانان و شرکتهای آمریکایی خواست تا حمایت کاملی از دولت زیدی به عمل آورند و گفت: این رهبر توانایی آن را دارد که در یک رابطه ۲۳ ساله پر از تنش و پیچیدگی، تحول ایجاد کند و عراق را به سمت مرحله جدیدی از رفاه و ثبات هدایت کند.
بارک، در پایان تأکید کرد که واشنگتن میخواهد به جای "جنگ و نابودی"، از طریق "تجارت و آبادانی" به روابط خود با عراق ادامه دهد و معتقد است این تنها راه برای حفظ منافع هر دو طرف و ملتهای منطقه است.