رونمایی از طرح صلح جدید روسیه برای منطقه

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وزارت امور خارجه روسیه با هدف کاهش تنش‌ها و حفظ ثبات در منطقه، ابتکار عملی را جهت آغاز یک گفت‌وگوی منطقه‌ای با مشارکت عراق و اتحادیه عرب اعلام کرد.

امروز جمعه، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵)، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست خبری اشاره کرد که مسکو پیش از این از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا حمایت کرده بود، اما انتظارات پیش‌بینی‌شده برآورده نشدند.

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد که هر دو طرف، یکدیگر را به نقض توافق‌نامه و انجام حملات موشکی متهم می‌کنند؛ وضعیتی که کشورهای حوزه خلیج بهای آن را می‌پردازند. وی، همچنین هشدار داد که تشدید تنش‌ها منجر به انباشت مخاطرات علیه اقتصاد و امنیت منطقه خواهد شد.

لاوروف، در ادامه گفت: ما طرح ابتکاری روسیه برای گفت‌وگو در منطقه را با مشارکت اردن، عراق و اتحادیه عرب و با حمایت چین، مصر و پاکستان اعلام می‌کنیم.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که ایران آمادگی خود را برای شرکت در این گفت‌وگوها اعلام کرده است.

لاوروف، با بیان اینکه مسکو تلاش‌های کشورهای میانجیگر را ارزشمند می‌داند، افزود: طرفی وجود دارد که برای ایجاد جبهه‌ای گسترده‌تر علیه تهران، تلاش می‌کند تا روند نزدیک شدن ایران و کشورهای خلیج را با شکست مواجه کند.

لاوروف در خصوص تاثیرات این بحران بر جنگ اوکراین گفت: کی‌یف به شدت نگران است، زیرا بحران‌های منطقه خلیج تمرکز کشورهای غربی را که اوکراین از آن‌ها خواستار حمایت‌های مداوم و مشروط است، منحرف می‌کند.

او همچنین اشاره کرد که اروپا به واشنگتن فشار آورده است تا از یک موضع میانه، به سمت حمایت کامل از اوکراین گام بردارد.

وزیر امور خارجه روسیه در پایان تاکید کرد که تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های تجارت جهانی به شمار می‌رود، اما در حال حاضر دیگر یک مسیر کشتیرانی آزاد و امن نیست.