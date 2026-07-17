با تشدید تنش میان آمریکا و ایران قیمت نفت از ۸۵ دلار عبور کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با افزایش تنشهای نظامی میان ایالات متحده و ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز جمعه ۱۷ ژوئیه، افزایش یافت و بهای نفت خام برنت دریای شمال از مرز ۸۵ دلار در هر بشکه عبور کرد. نگرانیها درباره گسترش درگیریها در خاورمیانه و احتمال اختلال در عرضه نفت، مهمترین عامل رشد قیمتها عنوان شده است.
بر اساس معاملات بازار، نفت خام برنت با ۱.۶ درصد افزایش به ۸۵.۵۵ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) با ۲ درصد رشد، در سطح ۸۰.۵۳ دلار در هر بشکه معامله شد.
تنشهای خاورمیانه محرک بازار نفت
افزایش قیمت نفت در حالی رخ داد که آمریکا و ایران دور تازهای از حملات متقابل را آغاز کردهاند؛ تحولاتی که نگرانی سرمایهگذاران درباره امنیت عرضه انرژی از منطقه خاورمیانه را تشدید کرده است.
ایپک اوزکاردسکایا، تحلیلگر ارشد بانک Swissquote، گفت افت بازارها تنها ناشی از فروش گسترده سهام شرکتهای فناوری نیست و تحولات خاورمیانه نیز به سرعت بر فضای سرمایهگذاری تأثیر گذاشته است.
به گفته او، «تحولات خاورمیانه ساعت به ساعت در حال وخیمتر شدن است» و همین مسئله بر بازارهای جهانی، به ویژه بازار انرژی، سایه افکنده است.
بازارهای سهام تحت فشار
در کنار رشد قیمت نفت، بازارهای سهام آسیا و اروپا با افت گسترده مواجه شدند. فروش سنگین سهام شرکتهای فناوری، به ویژه در ژاپن و تایوان، پس از کاهش ارزش سهام شرکتهای بزرگ فناوری در والاستریت، به بازارهای آسیایی نیز سرایت کرد.
شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن چهار درصد کاهش یافت و سهام شرکتهای بزرگ فناوری از جمله Advantest،Tokyo Electron وSoftBank بیش از هفت درصد افت کرد.
در تایوان نیز شاخص Taiex با کاهش ۶.۵ درصدی بسته شد و سهام شرکت TSMC، بزرگترین تولیدکننده تراشه جهان، بیش از هفت درصد افت کرد.
همزمان، شاخصهای بورس هنگکنگ، شانگهای، سنگاپور و سیدنی نیز کاهش یافتند، هرچند بازارهای بانکوک، مانیل و بمبئی برخلاف روند غالب، رشد کردند.
رشد سهام شرکتهای انرژی
در اروپا نیز شاخصهای اصلی بورس در محدوده منفی معامله شدند، اما افزایش قیمت نفت به رشد سهام شرکتهای بزرگ انرژی از جمله شل و بیپی کمک کرد.
در مقابل، سهام شرکت لوکس بربری بیش از پنج درصد کاهش یافت؛ موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از چشمانداز محتاطانه این شرکت و نگرانی سرمایهگذاران نسبت به روند رشد آن دانستند.
قیمتهای جهانی
در معاملات روز جمعه:
نفت خام برنت: ۸۵.۵۵ دلار در هر بشکه (۱.۶ درصد افزایش)
نفت خام وستتگزاس اینترمدیت: ۸۰.۵۳ دلار در هر بشکه (۲ درصد افزایش)
رشد قیمت نفت در شرایطی رخ داده است که سرمایهگذاران با دقت تحولات نظامی و سیاسی خاورمیانه را دنبال میکنند؛ زیرا هرگونه گسترش درگیریها میتواند بر امنیت عرضه انرژی و روند بازارهای جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
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