شورای وزیران اقلیم کوردستان حملات ایران را محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- ریاست شورای وزیران اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کوردستان را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای ادامه این حملات بر امنیت منطقه هشدار داد.
در بیانیهای که امروز جمعه، ۱۷ ژوئیه، منتشر شد، آمده است: «حملات توجیهناپذیر جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کوردستان را محکوم میکنیم. تداوم اینگونه حملات، ثبات سراسر منطقه را بر هم میزند.»
ریاست شورای وزیران اقلیم کوردستان همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست به این حملات پایان دهد و از دولت فدرال عراق و جامعه بینالمللی نیز خواست برای متوقف کردن این «نقض»های مکرر وارد عمل شوند.
این موضعگیری در حالی مطرح شده است که نهادهای امنیتی اقلیم کوردستان از وقوع حملات جدید خبر دادهاند. سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کوردستان اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف بینالمللی چندین پهپاد بمبگذاریشده را بر فراز آسمان اربیل رهگیری و منهدم کردهاند. همچنین سازمان آسایش اقلیم کوردستان از اصابت چند موشک به مناطقی در استان سلیمانیه خبر داده و اعلام کرده است که تحقیقات درباره ابعاد این حملات و پیامدهای احتمالی آن در جریان است.