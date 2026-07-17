واکنش تند آمریکا به حملات موشکی علیه اقلیم کوردستان
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخی اختصاصی به شبکه خبری "کوردستان۲۴"، حملات موشکی و پهپادی ایران به اربیل را به شدت محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق خواند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶) در واکنش به حملات اخیر به اربیل و سلیمانیه اعلام کرد: ما حملات ایران به اربیل را با شدیدترین لحن ممکن محکوم میکنیم.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که اینگونه اقدامات نظامی به معنای نقض صریح و آشکار حاکمیت خاک عراق است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این پاسخ اظهار داشت: ما در کنار علی زیدی، نخستوزیر عراق میایستیم و از تمامی تلاشهای وی در راستای حفاظت از مردم عراق پشتیبانی میکنیم.
این موضعگیری تند ایالات متحده در حالی صورت میگیرد که دستگاه ضد تروریسم اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات ما، بامداد امروز جمعه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، بین ساعات ۴:۱۹ تا ۵:۲۵، نیروهای ائتلاف بینالمللی هشت فروند پهپاد انتحاری را در آسمان اربیل رهگیری و سرنگون کردهاند.
واکنش قاطع آمریکا پس از آن صورت میگیرد که اقلیم کوردستان موج جدیدی از حملات پهپادی و موشکی را تجربه کرده است؛ حملاتی که به بیثباتی و به خطر افتادن امنیت منطقه دامن زده است.