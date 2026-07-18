تاشکند میزبان مجمع اقتصادی اقلیم کوردستان و ازبکستان؛ امضای قراردادهای بزرگ
اربیل و تاشکند با هدف گسترش تبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک، مجمع بزرگ اقتصادی را با حضور دهها بازرگان در کشور ازبکستان برگزار کردند.
مجمع اقتصادی میان دولت اقلیم کوردستان و ازبکستان، روز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۷ تیر ۱۴۰۵) در شهر تاشکند آغاز به کار کرد. این مجمع با هدف تبدیل اقلیم کوردستان به دروازه ورود ازبکستان به بازارهای خاورمیانه و ایفای نقش اقلیم به عنوان پل ارتباطی میان آسیای میانه و منطقه برگزار شده است.
نوزاد غفور، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت سلیمانیه، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که حدود ۱۵۰ بازرگان از اقلیم کوردستان و ۱۶۱ بازرگان و کارآفرین ازبکستانی در این مجمع حضور دارند. وی تصریح کرد: "فرصتهای بسیار مناسبی برای همکاری در بخشهای صنایع شیمیایی، کشاورزی، طلا، معادن و تولیدات صنعتی وجود دارد و در جریان این مجمع، چندین قرارداد بزرگ و راهبردی میان شرکتهای دو طرف به امضا میرسد."
دولت ازبکستان که در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق عمل کرده و حجم سرمایهگذاریهای خود را به ۷۰ میلیارد دلار رسانده است، آمادگی خود را برای انتقال تجربیات به اقلیم کوردستان اعلام کرد. در این راستا، قوانین سرمایهگذاری در هر دو طرف برای تسهیل فعالیت بازرگانان اصلاح شده است. پیش از این نیز در دسامبر ۲۰۲۵، هیئتی ازبکستانی با سفر به اقلیم کوردستان، چندین یادداشت تفاهم را برای تقویت بخش خصوصی به امضا رسانده بود.